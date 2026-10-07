人工智慧（AI）投資熱潮持續推升科技及半導體類股，加上美國公債殖利率從多年高點回落，帶動標普500指數及那斯達克指數雙雙刷新歷史紀錄，美股週二（6日）全面收紅。市場暫時淡化油價及通膨疑慮，焦點轉向即將公布的美國聯準會（Fed）9月會議紀要。
道瓊工業指數上漲253.38點、漲幅0.49%，收在51521.28點；標普500指數盤中改寫歷史新高，終場上漲0.58%，收在7818.93點，同樣創下收盤新高；科技股為主的那斯達克指數上漲0.45%，以27599.79點創歷史收盤新高，盤中也刷新紀錄；費城半導體指數上漲45.09點，或0.34%，收13217.82點。
台積電ADR（TSM）跌3.50美元或0.72％、收482.30美元。台指期夜盤跌31點或0.06％、收50051點。
AI熱潮推升晶片股 AMD漲近3%
根據CNBC報導，半導體類股成為推升美股的重要動力。投資人看好相關企業前景，邁威爾科技（Marvell Technology）大漲5.8%，超微（AMD）上漲近3%，博通（Broadcom）也勁揚3.7%。
Integrated Financial Partners投資長柯拉諾（Stephen Kolano）表示，目前市場普遍認為「AI就是該投資的地方」，投資人暫時選擇淡化油價、柴油等能源價格可能帶來的通膨壓力，認為相關問題未來仍有解決空間。
國際油價週二則變動不大。布蘭特原油上漲0.26%，每桶收在100.58美元；美國西德州中級原油（WTI）期貨微漲0.01%，收在每桶89.44美元。
美債殖利率高檔回落 市場暫時淡化通膨疑慮
債券市場方面，美國10年期公債殖利率下跌3個基點至5.281%，30年期公債殖利率則大致持平於5.655%。兩者週一都曾攀升至2002年以來未見的高點，近期利率快速走高一度引發市場關注。
柯拉諾認為，目前利率基本上仍處於合理位置。儘管投資人持續尋找是否有風險可能向其他市場蔓延，但目前相關壓力仍受到控制，股市走勢主要由AI投資、企業獲利成長及市場動能主導。
投資人接下來將聚焦聯準會週三公布的9月貨幣政策會議紀要，希望從中尋找決策官員升息考量及未來利率政策方向的更多線索。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電ADR（TSM）跌3.50美元或0.72％、收482.30美元。台指期夜盤跌31點或0.06％、收50051點。
AI熱潮推升晶片股 AMD漲近3%
根據CNBC報導，半導體類股成為推升美股的重要動力。投資人看好相關企業前景，邁威爾科技（Marvell Technology）大漲5.8%，超微（AMD）上漲近3%，博通（Broadcom）也勁揚3.7%。
Integrated Financial Partners投資長柯拉諾（Stephen Kolano）表示，目前市場普遍認為「AI就是該投資的地方」，投資人暫時選擇淡化油價、柴油等能源價格可能帶來的通膨壓力，認為相關問題未來仍有解決空間。
國際油價週二則變動不大。布蘭特原油上漲0.26%，每桶收在100.58美元；美國西德州中級原油（WTI）期貨微漲0.01%，收在每桶89.44美元。
美債殖利率高檔回落 市場暫時淡化通膨疑慮
債券市場方面，美國10年期公債殖利率下跌3個基點至5.281%，30年期公債殖利率則大致持平於5.655%。兩者週一都曾攀升至2002年以來未見的高點，近期利率快速走高一度引發市場關注。
柯拉諾認為，目前利率基本上仍處於合理位置。儘管投資人持續尋找是否有風險可能向其他市場蔓延，但目前相關壓力仍受到控制，股市走勢主要由AI投資、企業獲利成長及市場動能主導。
投資人接下來將聚焦聯準會週三公布的9月貨幣政策會議紀要，希望從中尋找決策官員升息考量及未來利率政策方向的更多線索。