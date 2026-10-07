東北季風持續影響台灣！氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今（7）日北部、東半部及大台北有零星短暫陣雨，午後南部及山區也可能下雨，其中南部山區有較大雨勢機會。今夜至明（8）日清晨冷空氣達最強，北部、宜蘭及花東低溫約20至22度，沿海及近山區更低，降溫會是非常有感。中央氣象署預報員鄭傑仁則指出，國慶連假周五、周六（9、10日）水氣增加，桃園以北、東北部雨勢擴大，周日至下周二（11日至13日）水氣減少，降雨範圍逐漸縮小。
東北季風持續南下！今夜至明晨降溫最有感 北、東部低溫探20度
林得恩表示，今（7）日迎風面的北部及東半部仍有零星短暫陣雨，其他地區則以多雲到晴為主，午後南部及各地山區也可能出現局部短暫陣雨，其中南部山區不排除有較大雨勢。
氣溫方面，各地早晚明顯偏涼，林得恩示警，這波南下冷空氣將在今（7）日晚間至明（8）日清晨達到最強，北部、宜蘭及花東低溫約20至22度，沿海、空曠及近山區還會更低，「降溫會是非常有感。」
至於中南部及台東，低溫約22至25度，夜間及清晨仍有涼意。這是目前入秋最涼時刻，林得恩提醒民眾，外出時可依體感適時增添衣物，避免受到風寒。
國慶連假水氣增加！桃園以北、東北部雨勢增 南部山區防較大雨勢
中央氣象署預報員鄭傑仁指出，東北季風將一路影響到明日，之後強度才會逐步減弱。國慶連假期間天氣也會出現變化，周五（10/9）及周六（10/10）整體環境仍以偏東北風為主，迎風面水氣明顯增加，降雨範圍也會擴大。
其中，桃園以北及東北部地區將轉為有局部短暫陣雨，花東及恆春半島則有零星降雨，午後南部山區同樣可能出現局部短暫陣雨。民眾若安排北部、東北部或東部地區出遊，需留意局部降雨影響。
到了周日（10/11）至下周二（10/13），水氣將逐步減少，雖然整體環境仍吹東北風，但風勢會進一步減弱，降雨區域也隨之縮小。屆時降雨主要集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、東部及恆春半島，仍有零星陣雨機會；午後南部山區則持續可能出現局部短暫陣雨，其他地區天氣相對穩定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林得恩表示，今（7）日迎風面的北部及東半部仍有零星短暫陣雨，其他地區則以多雲到晴為主，午後南部及各地山區也可能出現局部短暫陣雨，其中南部山區不排除有較大雨勢。
氣溫方面，各地早晚明顯偏涼，林得恩示警，這波南下冷空氣將在今（7）日晚間至明（8）日清晨達到最強，北部、宜蘭及花東低溫約20至22度，沿海、空曠及近山區還會更低，「降溫會是非常有感。」
至於中南部及台東，低溫約22至25度，夜間及清晨仍有涼意。這是目前入秋最涼時刻，林得恩提醒民眾，外出時可依體感適時增添衣物，避免受到風寒。
中央氣象署預報員鄭傑仁指出，東北季風將一路影響到明日，之後強度才會逐步減弱。國慶連假期間天氣也會出現變化，周五（10/9）及周六（10/10）整體環境仍以偏東北風為主，迎風面水氣明顯增加，降雨範圍也會擴大。
其中，桃園以北及東北部地區將轉為有局部短暫陣雨，花東及恆春半島則有零星降雨，午後南部山區同樣可能出現局部短暫陣雨。民眾若安排北部、東北部或東部地區出遊，需留意局部降雨影響。
到了周日（10/11）至下周二（10/13），水氣將逐步減少，雖然整體環境仍吹東北風，但風勢會進一步減弱，降雨區域也隨之縮小。屆時降雨主要集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、東部及恆春半島，仍有零星陣雨機會；午後南部山區則持續可能出現局部短暫陣雨，其他地區天氣相對穩定。