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俄官方稱只驗出新冠、感冒病毒 近200人隔離引質疑

俄羅斯未公布病原體基因資料 專家：資訊透明是關鍵

是否需要擔心？專家建議觀察3大指標

俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）一名抗鼠疫研究機構員工日前死亡，並導致近200名接觸者遭隔離或接受醫療監測，引發外界擔憂是否爆發鼠疫。世界衛生組織（WHO）目前評估，病原體向全球擴散的風險「低」，對當地及鄰近地區則屬「中度」，不過部分傳染病專家認為，由於俄羅斯尚未公開完整檢驗資料，目前仍難以準確判斷風險。根據CNBC報導，波士頓大學新興傳染病中心創辦主任巴德利亞（Nahid Bhadelia）表示，WHO目前認為這起事件造成病原體全球傳播的風險偏低，鄰近地區則面臨中度風險。不過，曾任美國前總統拜登政府白宮生物安全主任的哈佛大學醫師潘賈比（Raj Panjabi）認為，目前資訊不足，還無法將風險明確歸類為低、中或高，「因為我們沒有足夠資訊回答這個問題」。這起事件源於伊爾庫茨克一名抗鼠疫研究機構員工死亡。鄰近的布里亞特共和國首長齊傑諾夫（Alexei Tsydenov）10月2日曾在俄羅斯社群平台VK發文稱，一名女子「可能」死於鼠疫，使相關消息迅速受到關注。俄羅斯聯邦消費者權益保護暨公益監督局（Rospotrebnadzor）起初表示，死者死於「病因不明的肺炎」，之後又稱，截至目前接受檢測的人員除了驗出新冠病毒及一種會引起普通感冒的病毒外，「沒有發現其他傳染病病原體」。然而，地方媒體報導，事件發生後已有近200人遭隔離或接受醫療監測。潘賈比指出，官方說法與實際採取的防疫措施之間似乎存在落差，「言論與行動不一致，這正是讓我們擔憂的地方」。一般而言，當不明病原體造成死亡或大規模隔離時，當地衛生單位會進行檢驗，並公布病原體基因定序資料，讓國際傳染病專家分析其特性及傳播風險。然而，俄羅斯目前尚未公開相關詳細資料，也使外界難以獨立確認死者究竟感染何種疾病，以及是否存在進一步傳播風險。潘賈比認為，如果事件最後確認只是鼠疫，全球民眾反而不必過度恐慌。肺鼠疫雖可能引發嚴重肺炎、住院甚至死亡，但只要及早發現，現有抗生素就能有效治療。真正的不確定性在於，如果伊爾庫茨克流行的並非已知鼠疫，而是其他病原體，就必須取得更多實驗室資料，才能判斷對當地及全球造成的威脅。潘賈比表示，在更多資訊公布前，民眾可以觀察3項關鍵指標，包括新增病例是否持續增加、是否有更多人開始生病；學校與工作場所是否擴大實施隔離或限制措施；以及實驗室檢驗是否發現過去未曾出現的新型病原體。如果病例沒有持續增加，隔離措施也未進一步擴大，加上確認是已知且可治療的病原體，全球公共衛生風險就相對有限。他也提醒，面對資訊尚不完整的傳染病事件，不必因未知情況陷入恐慌。與其試圖掌握無法控制的疫情規模或外部變化，更重要的是持續關注可靠的公共衛生資訊，並根據最新證據採取必要行動。