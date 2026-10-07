我是廣告 請繼續往下閱讀

男星余文樂跟前妻王棠云離婚後，一肩扛起了兒女大筆的扶養費，為了讓自己多賺一點錢，余文樂可以說是卯起來接通告上節目，跟自己沒有交惡的前妻也帶著小孩到現場探班，不過說探班只是幌子，真實目的居然是追星隊友張彬彬。本月2日，余文樂在IG曬出前妻王棠云帶著媽媽、兒女，一起飛到長沙探班的照片，可惜前妻到活動現場並不是為了自己，而是趁機追星《披荊斬棘2026》隊友張彬彬，甚至曬出前妻跟張彬彬合照，「她是為了他來的。」可見兩人離婚雖然已經離婚，不過私下關係還是挺好的。王棠云跟余文樂在今年中宣布離婚，傳兩人分開時，分工為監護權給女方，余文樂則是負責生活費以及教育資金等重責大任，這使他一刻都閒不下來，不僅接續出演新節目，電視劇也沒有放過。從去年開始，余文樂就開始接演《不為人知的故事》、《穀雨》、《冬城獵凶》等陸劇，跟中國一線大咖同台飆戲；今年初更是登上深圳衛視春晚，不只開金口，還罕見跳了舞。不久後他更是加盟《披荊斬棘2026》，還在節目比賽其中抽空飛回香港，參加曾志偉製作的劇集《狩謊》，可見他在離婚後為了賺錢可是火力全開，讓粉絲期待他之後陸續出現在螢幕前的表現。