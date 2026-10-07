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▲劉學義（左）飾演的林錦岐死前用紅線把譚松韻（右）飾演的許蘭香跟自己綁在一起。（圖／翻攝自微博＠小鹿啃著窩窩頭）

▲《蘭香如故》大結局譚松韻畫老妝，手握母親留下的香囊過世。（圖／翻攝自微博＠叮噹小鳴seven）

陸劇《蘭香如故》近日播出大結局，男主角林錦岐（劉學義 飾）因舊傷疊新傷，在不到半百的年紀就過世，獨留女主角許蘭香（譚松韻 飾）獨活到80歲，令人鼻酸。而林錦岐過世前還向月老求來紅繩，想綁住他與蘭香下輩子的姻緣，但鏡頭最後拍到蘭香滿頭白髮過世時，手中拿的卻不是林錦岐的紅線，而是養母與親生母親留給她的香囊，讓觀眾看哭，直呼蘭香直到最終其實都還是把家人放在第一位，對林錦岐終究是太狠了。《蘭香如故》大結局播畢後，觀眾對於劇情細節不斷放大解讀，尤其是蘭香過世時手拿香囊這幕。這個香囊是養母薛氏為她縫的，裡面裝著的籤詩是蘭香年幼時在廟裡求的，當時她還是千金小姐「沈嘉蘭」，只願父母安康，怎料全家卻遭滅門，剩她一人改名獨活。親生母親為怕她想不開，用血在籤詩上寫了一個「活」字，成為支撐蘭香活下去的最大精神支柱。蘭香後來也確實為自己搏出一線生機，不僅擺脫奴籍，還自己寫戲文賺錢，嫁入林家後，更一路靠著善良與智慧，成為林家當家主母。她可以說是一生都將親情、事業看得比愛情還重，因此當林錦岐為她綁上紅線，想與她下輩子再見時，甜蜜告白：「你若不來找我，我就順著這個紅線去找你，縱使萬般糾纏，我們終歸是要做夫妻的」，蘭香卻只回他一句：「一輩子足夠了。」可見在這段感情中，林錦岐終究才是更愛的那一個，蘭香最後活到80歲臨終前，也沒把林錦岐求的紅線戴在手上，反而只握了香囊，這或許是代表她下輩子還想再見面的是深愛她的兩位母親，對於與林錦岐之間的緣分則不強求。而「蘭香去世時沒戴紅繩」的關鍵字也在大結局播畢後衝上微博熱搜，觀眾看了紛紛留言討論：「她這一生背負太多，最後握著香囊，是想做回沈嘉蘭」、「林錦岐死前想的只有蘭香，但蘭香想的只有母親」、「不戴紅繩赴約，她只想在死後做回沈嘉蘭」、「這個香囊有兩位母親對她的愛，這才是支撐她活下去的最大動力」、「太心疼林大爺了，蘭香心好狠啊」。