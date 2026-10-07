我是廣告 請繼續往下閱讀

標普創新高只是表象？38%成分股跌逾20%

輝達市值逼近6兆美元 AI巨頭扛起美股

AI泡沫何時破？「賺不賺得回來」才是關鍵

美股主要指數持續刷新歷史高點，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）市值更逼近6兆美元，但亮眼指數背後卻藏著截然不同的景象。Rosenberg Research創辦人羅森伯格（David Rosenberg）警告，少數AI巨頭的強勢正在掩蓋整體市場「一大堆痛苦」，大批美股其實已從高點大幅回落，市場漲勢過度集中恐成為後續重要警訊。羅森伯格6日接受CNBC訪問表示，衡量上漲股票是否廣泛分布的「市場廣度」（market breadth），往往會領先主要指數反映後續趨勢。目前標普500成分股平均較52週高點低約20%，中位數個股也低約17%，顯示即使指數仍處於歷史高檔，許多股票實際表現並不理想。羅森伯格引用華爾街傳奇策略師法雷爾（Bob Farrell）的觀點指出，健康的多頭市場通常需要大量股票共同參與，但過去幾個月，美股漲勢愈來愈集中於少數與AI相關的大型企業。這種落差在9月尤其明顯。以大型企業影響較大的市值加權標普500指數當月上漲0.2%，但讓每家公司權重相同的標普500等權重指數卻下跌4.4%，凸顯指數上漲主要由少數大型股支撐。數據顯示，目前標普500約40%的權重集中於市值最大的10家公司，輝達一家在指數中的權重，更已超過市值最小的256家標普500企業總和。儘管標普500今年以來上漲約13.6%，但若排除前10大企業及半導體類股，其餘成分股漲幅僅約5.2%。此外，約38%的標普500成分股已較52週高點下跌超過20%，涵蓋更廣泛美國股票的羅素3000指數，更有約半數成分股落入較近期高點下跌20%以上的熊市區域。羅森伯格直言，如果投資人非常看好AI，「那就專注大型雲端服務商及半導體」，因為除此之外，「其餘股市的表現其實並沒有那麼好」。目前AI投資熱潮主要由少數科技巨頭帶動。微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google母公司Alphabet及Meta等大型雲端服務商持續投入巨額資金建設AI基礎設施；半導體領域則由提供AI GPU的輝達，以及受惠客製化AI晶片與網路設備需求的博通（Broadcom）領軍。輝達本身基本面仍相當強勁，過去12個月營業利益約1976億美元，營業利益率達65.2%，營收年增約83%。羅森伯格的警告並非認為AI需求已經崩潰，而是美股對少數AI企業的依賴程度愈來愈高。羅森伯格認為，真正可能終結這波AI行情的關鍵，不一定是科技巨頭突然停止資本支出，而是投資人開始質疑，投入AI的龐大資金究竟能不能創造足夠的營收與獲利。他表示，最終仍要由未來的營收現金流決定，目前市場對AI投資報酬率的假設是否合理。一旦AI企業開始下修財測，就可能成為改變市場情緒的第一個警訊。羅森伯格並以2000年網路泡沫為例指出，那斯達克指數當年3月觸頂，但直到事後回頭檢視，人們仍很難明確指出究竟是哪一個事件敲響泡沫破裂的警鐘，意味市場轉折未必會伴隨清楚的單一催化因素。除了投資報酬率，AI產業還面臨電力供應與高估值風險。AI資料中心需要大量電力，但核能、天然氣等發電設施擴充需要時間，可能成為產業持續高速擴張的瓶頸；另一方面，標普500席勒本益比（CAPE）已逼近40倍，一旦市場估值開始收縮，即使企業獲利沒有明顯惡化，股市仍可能面臨修正壓力。不過，市場目前並未普遍押注AI熱潮即將瓦解。預測市場Polymarket交易者目前僅給予今年底前出現「AI產業衰退」約6%的機率。羅森伯格的警告核心仍在於，美股主要指數的歷史新高，可能無法完整反映整體市場健康程度。一旦輝達等AI巨頭失去上漲動能，或企業開始下修營收、獲利及投資展望，目前遭少數大型科技股遮蔽的市場弱勢，就可能進一步浮上檯面。