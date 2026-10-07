（更新，08：36）

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美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟分區系列賽（NLDS）第3戰，洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）與亞特蘭大勇士（Atlanta Braves）上演頂尖王牌對決。道奇日籍強投山本由伸與勇士塞揚左腕塞爾（Chris Sale）在前5局皆展現初一定壓制力，山本由伸挺過滿壘危機僅失1分，力壓挨了兩發全壘打失3分的塞爾，幫助道奇在比賽7局打完取得3：1的領先優勢。山本由伸目前投完7局使用98球，被敲4支安打、送出10次三振失掉1分。背負著搶下聽牌優勢的重任，山本由伸此役展現出「10月先生」的強大抗壓性。前4局他僅被敲出2支零星安打，完全封鎖勇士打線，甚至沒讓對手踏上二壘壘包。第3局面對哈里斯（Michael Harris II）突襲短打，山本由伸在轉身傳球時甚至滑倒，仍奮力將球傳向一壘，展現極高鬥志。戰局在5局下出現變化，山本由伸在1出局後遭遇滿壘的極大危機。面對捕手鮑德溫（Drake Baldwin），他讓對手擊出一壘方向滾地球，雖然勇士藉此跑回1分，但山本由伸隨即穩住陣腳，讓阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）擊出二壘滾地球出局，成功在2出局二、三壘有人的驚險局面下踩住煞車，將傷害降到最低，前5局僅失1分。第6和第7局他續投，也沒有丟分，表現相當搶眼。勇士37歲老將塞爾在開賽初段展現出極具統治力的三振功力。前2局便狂飆6次三振，包含首局用招牌滑球讓大谷翔平（Shohei Ohtani）揮空吞K。然而，這位生涯累積159勝的強投在4局上面臨道奇打線的無情砲火，挨了兩發改變比賽局面的全壘打，總計今天主投5局被敲7支安打，使用95球送出7次三振，失掉3分退場。前3局道奇雖然局局都有打者上壘，但始終欠缺適時一擊，雙方維持0：0平手。直到4局上1出局一壘有人時，擔任先發第9棒的赫南德茲鎖定塞爾一顆偏低的變速球，一棒將球掃上左外野觀眾席。這發先馳得點的兩分砲是赫南德茲生涯季後賽第17轟，充分展現他擅打短期決戰的大心臟特質，也讓在休息室觀戰的先發投手山本由伸露出燦爛笑容。2出局後，曾效力勇士的弗里曼面對老東家毫不手軟，相中一顆內角伸卡球，轟出右外野方向陽春全壘打。這不僅是他生涯季後賽第18轟，並列大聯盟史上第10名，也為前一次打擊遭對手美技沒收全壘打上演「甜蜜復仇」。這發背靠背攻勢的全壘打，也引發主場勇士球迷陣陣狂噓。看到隊友接連開轟，道奇球星貝茲（Mookie Betts）在休息室興奮到幾近瘋狂。轉播鏡頭捕捉到他忘情大吼，就連脖子上的粗金項鍊纏到臉上都毫不在意。這段真情流露的畫面立刻在社群平台引發熱議，球迷紛紛驚呼：「第一次看到貝茲情緒這麼激動」、「項鍊掛在臉上都不管，真的太搞笑了」。道奇單局兩發全壘打重挫今年賽揚獎熱門人選塞爾，一口氣取得3：0領先優勢。