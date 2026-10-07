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登《少康戰情室》 沈伯洋拚突破同溫層

坦言55歲以上較難接觸 搶攻「看電視的族群」

趙少康專訪之後 沈伯洋、蔣萬安也確定要辯論

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前登上王偉忠、李四端專訪，被形容是要突破同溫層，而他今（7）日將再登上前中廣董事長、戰鬥藍召集人趙少康主持的《少康戰情室》，節目預計晚間8時播出。沈伯洋日前坦言，目前較難接觸55歲以上選民，因此除了市場拜票、里民座談，也希望透過不同節目接觸「看電視的族群」。另一方面，他與尋求連任的台北市長蔣萬安目前也已同意參加《TVBS》舉辦的台北市長選舉辯論，後續時間及形式仍待協調。沈伯洋參選以來，先後接受平秀琳、林書煒、王偉忠、李四端等不同主持人專訪，其中王偉忠、李四端相關訪談在網路引發熱議，也讓「突破同溫層」成為焦點。沈伯洋日前接受資深媒體人周玉蔻專訪時透露，趙少康早已邀請他上節目，他也答應，只是先前仍在協調時間。如今行程敲定，沈伯洋預計今下午接受《少康戰情室》專訪，並於同日晚間8時播出。沈伯洋曾表示，選戰若要接觸不同族群，就必須盡可能接受不同節目邀約；即使主持人的政治立場與自己不同，只要專業提問，他就會正面回答，不知道的問題也可以坦承不知道，重點是向觀眾說明自己的政策與能力，而不是與主持人爭吵。談到為何積極接受不同媒體專訪，沈伯洋表示，目前相對難接觸到55歲以上選民，過去主要透過市場拜票、里民座談等方式與長輩接觸，「但有些人你就是打不進去」，因此也必須設法觸及習慣從電視獲取資訊的族群。他也曾提到，自己無法要求電視台增加相關報導，且依法須平衡報導的正式競選期間其實相當短，因此參加不同節目、直接面對不同受眾，是另一種接觸選民的方式。沈伯洋也表示，自己對泛藍、外省背景族群並不陌生。他曾就讀具有婦聯會背景的復興中學，祖父則參加過八二三砲戰、具有榮民身分。他認為，即使彼此政治立場不同，仍可能在特定議題找到對話空間。此外，沈伯洋與尋求連任的台北市長蔣萬安也已同意接受《TVBS》舉辦的台北市長選舉辯論。沈伯洋表示，目前收到的辯論邀約「全部都簽了」，包括《三立》、《民視》、《鏡電視》及《TVBS》，沒有附帶條件，時間、場地及形式都可協調；蔣萬安競選辦公室則表示，先前收到《TVBS》邀約時就已同意，也感謝沈伯洋釋出同意意向，期待《TVBS》儘快協調安排。