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剛拿下睽違50多年NBA總冠軍的紐約尼克，在新賽季開打前面臨嚴峻的陣容解體危機。據美國媒體報導，陣中奪冠功臣、明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）與球團的續約談判陷入僵局，球團也引進新中鋒人選作為保險。與此同時，同樣尚未完成續約的鋒線大將哈特（Josh Hart）也傳出可能離隊，洛杉磯湖人正密切關注局勢，伺機出手挖角。唐斯目前有資格簽下一份4年最高達2.76億美元的延長合約，但尼克老闆多蘭（James Dolan）為了避免球隊薪資觸及第二層豪華稅上限（Second Apron），不願開出這份頂薪。據悉，尼克目前僅願意提供約2億美元的合約。《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上指出：「這對尼克來說是一大烏雲。唐斯雖然願意適度降薪，但球團的報價遠低於他的預期。」查拉尼亞進一步透露，如果雙方遲遲無法達成共識，這段關係可能會徹底破裂，尼克極有可能會將這位全明星長人擺上交易檯面。唐斯本人在近期的記者會上也不滿地表示：「簡單來說，我想留下來保持球隊的陣容，但也希望球團能展現出對我的重視。然而，目前這些都沒有發生。我才剛拿下一座總冠軍，你以為這很容易嗎？除非你們覺得我還有什麼需要證明的。」就在唐斯續約陷入僵局之際，尼克在檯面下的小動作也引起關注。球團近期透過發展聯盟（G League）的多方交易，悄悄取得了7呎（約213公分）中鋒羅賓斯（Liam Robbins）的簽約權。羅賓斯在今年的夏季聯賽場均繳出9.2分、4.8籃板與2.0次阻攻的亮眼數據。雖然這表面上看似只是為了強化農場深度，但在當家先發中鋒隨時可能被交易的敏感時機點，這項囤積高大長人的操作，被外界視為尼克球團在為唐斯離隊提前買保險，甚至可能就是隨時準備啟動交易的重要伏筆。面臨續約卡關的不只唐斯，尼克另一位奪冠要角哈特同樣還沒拿到他理想中的新合約。查拉尼亞透露，哈特已經暗示，如果到了明年2月的交易大限前仍未完成續約，「事情的溫度可能會隨之升高」。這股尼克內部的低氣壓，讓其他球隊嗅到了機會。湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）指出，湖人正密切關注尼克這批主力球員的動態，若尼克為了規避豪華稅而被迫清倉，湖人非常有興趣介入。布哈表示：「如果阿努諾比（OG Anunoby）、布里吉斯（Mikal Bridges）或哈特其中一人被放出來，我認為他們任何一位都非常適合現在這支由唐西奇（Luka Doncic）領軍的湖人。」尼克目前面臨沉重的薪資壓力，且布里吉斯、哈特等主力都已步入30歲大關，考量到未來的薪資彈性與年齡老化問題，尼克確實有動機拋售部分主力。雖然湖人目前缺乏足夠的首輪籤資產，但若尼克真的將哈特放上交易檯面，湖人勢必會全力爭取這位擁有冠軍經驗的3D（三分球與防守）悍將加盟。