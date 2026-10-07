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美時製藥今（7）日表示，因子公司Alvogen Korea在韓國取得用在，預防復發性泌尿道感染，口服免疫刺激劑UroVaxom藥品許可證，美時向全球生物製藥公司OM Pharma收購該產品在韓國之產品權利。美時指出，韓國是亞洲重要市場之一，此次收購進一步擴充在當地的差異化品牌藥品組合，並強化專科藥品布局。UroVaxom為註冊商標，其他商標均屬其各自權利人所有。美時今年5月與總部位在瑞士日內瓦的OM Pharma簽署協議，將收購其在韓國用於預防復發性泌尿道感染的專科生物製藥產品，並在今年7月起接手UroVaxom在韓國的經銷業務。UroVaxom目前已在超過53個國家銷售，並於2025年累積惠及全球超過100萬名患者。美時總經理Petar Vazharov表示：「Alvogen Korea將進一步提升UroVaxom的可近性，讓更多患者能獲益於這項重要藥品。未來，美時將啟動技術移轉，逐步推動產品自主生產，以提升營運效率、廠區產能利用率及產品經濟效益。」