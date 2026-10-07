新北市坪林老街近期因一篇Threads遊記引發討論，原PO上午9點多抵達時街道還相當冷清，午後卻突然湧入大量人潮，連長輩都驚呼「怎麼會這麼多人」，貼文曝光後獲得1.4萬人按讚，還有內行人笑喊：「秘密基地被發現了！」。坪林老街不只主打文山包種茶，還把茶融入麻糬、冰淇淋、茶饅頭、茶油料理等美食，搭配坪林茶業博物館與近千公頃茶園，形成獨特茶鄉風情，周遭景點「坪林茶業博物館」2016上半年更吸引17萬736人次造訪。
北部老街別只逛九份淡水！坪林老街「午後突爆滿」 長輩也看傻
原PO日前在Threads分享坪林老街一日遊紀錄，透露自己早上9點多就抵達，當時街道幾乎沒什麼遊客，整體氛圍相當悠閒，沒想到時間一路來到午後，原本清幽的街區突然湧進大批人潮，前後反差讓她相當意外，甚至連路旁長輩都忍不住說「怎麼會這麼多人」。
同時，她也把這趟旅程中的美食一一分享，包括茶冰淇淋、茶香麻糬、茶菓子、茶饅頭及茶葉蛋等各式茶製點心，直呼：「真的超愛茶的一切！」貼文曝光後，也讓不少網友跟著回憶起自己到坪林旅遊時的口袋名單。
還有人提到，坪林除了茶香麻糬與茶冰淇淋等茶點，還有茶油炒飯炒麵、茶油、茶糬、文山包種茶、蜜香紅茶等特色食物；也有人認為老街規模不大，整段約200公尺，適合放慢腳步散步，平日部分店家未營業，但也因此保有較少商業氣息的悠閒感。
坪林用「茶」打造老街特色！茶點、茶文化都迷人
新北市觀光旅遊網資料顯示，坪林是「文山包種茶」的重要產地，老街已有百年歷史，周邊茶莊林立，在地店家也將茶文化融入各式飲食與伴手禮。除了茶葉、茶葉蛋之外，還能找到茶粿、茶饅頭、茶牛軋糖、茶油麵線、茶麻糬、茶馬卡龍、茶泡飯、茶冰淇淋及茶慶酒等不同茶料理。
其中，坪林的茶園產區將近1000公頃，位於翡翠水庫水源保護區，當地長年雲霧繚繞且雨量較多，加上傳承百年的輕發酵製茶工藝，使文山包種茶形成甘醇、清爽回甘的特色，也因此被形容為「全台最香的茶」。
除了逛老街、吃茶點，遊客也能前往新北市坪林茶業博物館，透過圖文、影片、導覽、茶葉展示及體驗等內容，認識坪林製茶歷史與茶文化，再到周邊茶館品茶，感受不同於一般老街的茶鄉氛圍。
坪林茶業博物館上半年吸引17萬人造訪！Google評論4星
《NOWNEWS》記者過去也曾走訪坪林老街，認為與其他老街相比，坪林有明顯的特色區隔，並非單純販售相似的觀光商品，而是把「茶」融入街區，從飲食、茶館到文化體驗都圍繞茶鄉特色發展，整體呈現悠閒慢活的氛圍。
記者當時也觀察到，坪林茶業博物館不只環境漂亮，還能學到不少茶葉相關知識，逛起來具有內容又不會無聊，若想避開熱門老街的人潮，坪林確實多了一種慢慢走、慢慢吃、慢慢認識茶文化的選擇。
根據交通部觀光署最新統計，2026年1月至7月，新北市坪林茶業博物館共吸引17萬736人次造訪；實際查詢坪林老街Google評論，有4星好評、超過6900則評論。不少遊客認為，當地建築保有年代感，茶葉、茶糖、茶葉蛋、茶冰棒等各有特色，由於當地步調慢，適合不趕行程、想體驗純樸老街風情的旅客。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO日前在Threads分享坪林老街一日遊紀錄，透露自己早上9點多就抵達，當時街道幾乎沒什麼遊客，整體氛圍相當悠閒，沒想到時間一路來到午後，原本清幽的街區突然湧進大批人潮，前後反差讓她相當意外，甚至連路旁長輩都忍不住說「怎麼會這麼多人」。
同時，她也把這趟旅程中的美食一一分享，包括茶冰淇淋、茶香麻糬、茶菓子、茶饅頭及茶葉蛋等各式茶製點心，直呼：「真的超愛茶的一切！」貼文曝光後，也讓不少網友跟著回憶起自己到坪林旅遊時的口袋名單。
還有人提到，坪林除了茶香麻糬與茶冰淇淋等茶點，還有茶油炒飯炒麵、茶油、茶糬、文山包種茶、蜜香紅茶等特色食物；也有人認為老街規模不大，整段約200公尺，適合放慢腳步散步，平日部分店家未營業，但也因此保有較少商業氣息的悠閒感。
坪林用「茶」打造老街特色！茶點、茶文化都迷人
新北市觀光旅遊網資料顯示，坪林是「文山包種茶」的重要產地，老街已有百年歷史，周邊茶莊林立，在地店家也將茶文化融入各式飲食與伴手禮。除了茶葉、茶葉蛋之外，還能找到茶粿、茶饅頭、茶牛軋糖、茶油麵線、茶麻糬、茶馬卡龍、茶泡飯、茶冰淇淋及茶慶酒等不同茶料理。
其中，坪林的茶園產區將近1000公頃，位於翡翠水庫水源保護區，當地長年雲霧繚繞且雨量較多，加上傳承百年的輕發酵製茶工藝，使文山包種茶形成甘醇、清爽回甘的特色，也因此被形容為「全台最香的茶」。
除了逛老街、吃茶點，遊客也能前往新北市坪林茶業博物館，透過圖文、影片、導覽、茶葉展示及體驗等內容，認識坪林製茶歷史與茶文化，再到周邊茶館品茶，感受不同於一般老街的茶鄉氛圍。
《NOWNEWS》記者過去也曾走訪坪林老街，認為與其他老街相比，坪林有明顯的特色區隔，並非單純販售相似的觀光商品，而是把「茶」融入街區，從飲食、茶館到文化體驗都圍繞茶鄉特色發展，整體呈現悠閒慢活的氛圍。
記者當時也觀察到，坪林茶業博物館不只環境漂亮，還能學到不少茶葉相關知識，逛起來具有內容又不會無聊，若想避開熱門老街的人潮，坪林確實多了一種慢慢走、慢慢吃、慢慢認識茶文化的選擇。
根據交通部觀光署最新統計，2026年1月至7月，新北市坪林茶業博物館共吸引17萬736人次造訪；實際查詢坪林老街Google評論，有4星好評、超過6900則評論。不少遊客認為，當地建築保有年代感，茶葉、茶糖、茶葉蛋、茶冰棒等各有特色，由於當地步調慢，適合不趕行程、想體驗純樸老街風情的旅客。