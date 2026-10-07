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徐巧芯點名OSF補助 質疑與反毒政策倡議有交集

要沈伯洋說清楚除罪化、大麻與「社區供毒」立場

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日持續因過去反毒政策文章遭藍營猛攻，繼2014年曾寫下「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨針頭」引發爭議後，又被翻出同年8月20日曾在臉書轉發相關文章，並寫下「大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的」，再度引發攻防。不過，沈伯洋競選團隊隨後強調，他不支持大麻合法化；沈伯洋本人也表示「不主張毒品除罪化」，且5年前與學生研究得出的結論就是「台灣不適合大麻除罪化」。對此，國民黨立委徐巧芯昨（6）日仍進一步把焦點拉到沈伯洋過去擔任台灣民主實驗室理事長期間，該組織曾獲開放社會基金會（OSF）補助一事，質疑沈伯洋過去毒品除罪化、大麻政策論述，與OSF倡議的政策疑似存有交集，更狠酸「是索羅斯給的勇氣嗎？」徐巧芯昨臉書發文提到，沈伯洋於2019年至2023年11月擔任台灣民主實驗室理事長，期間可查到2020、2022及2023年度OSF補助合計約135萬美元（約新台幣4300萬元）。索羅斯及其創辦的OSF在毒品政策上立場相對開放，反對以刑罰為核心的「毒品戰爭」，支持個人用毒除罪化、減害措施，也曾資助推動醫療與娛樂用大麻合法管制的團體。徐巧芯提到，索羅斯2014年5月曾撰文批評全球反毒、禁毒戰爭耗費鉅資、效果適得其反，主張將資源轉向減害措施，並肯定針具交換、受監督注射場所及成癮藥物治療。同年9月，沈伯洋以「撲馬」名義發表文章，批評台灣以懲罰為導向的毒品政策，並談到毒品除罪化，以及可效仿某些國家，在社區中心「提供毒品與乾淨針頭」、搭配社工與私人機構協助。徐巧芯認為，這些都是沈伯洋自己曾寫下的政策方向，不能全部以「美沙冬替代治療」概括，也不能跳過毒品除罪化等問題。OSF倡議減少或取消低階毒品犯罪的刑事處罰，也曾資助推動醫療及娛樂用大麻合法管制的組織；而沈伯洋過去的部分政策論述，與OSF的倡議方向存在交集，數年後其任職的台灣民主實驗室又曾獲OSF資助，「這些公開事實，當然可以接受檢視」。徐巧芯因此追問，OSF倡議的毒品政策中，沈伯洋認同哪些、反對哪些？「毒品除罪化，你現在支不支持？成人娛樂用大麻合法管制，你贊不贊成？」以及當年提出社區中心要提供的「毒品」究竟是什麼、由誰供應、誰來管理？台北市民選的是市長，相關政策主張未來可能直接影響城市治理，因此沈伯洋的主張「不能含混帶過」！