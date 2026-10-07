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金州勇士今（7）日於主場大通中心（Chase Center）迎戰洛杉磯湖人的季前熱身賽中，陣中明星中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）確定再度缺陣。這並非球團為了讓老將在熱身賽喘息的例行性休戰，根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）報導，隨著勇士邁入熱身賽第二周，波爾辛吉斯因健康問題造成的缺陣狀態與歸隊時間表，目前依然是「無限期缺陣」。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）早在季前訓練營開始前就宣布，波爾辛吉斯將無限期缺陣，且最初也未隨隊前往夏威夷。鄧利維當時透露，波爾辛吉斯在球團得知此問題前，近期的訓練狀況看似毫無異狀。在媒體日上，鄧利維坦言：「我目前沒有他的歸隊時間表。」儘管他希望能盡快歸隊，但一周多過去了，情況依然未見明朗，也證實了他缺席這場面對湖人的賽事，並非一般熱身賽的例行性輪休。勇士球團並未公開說明波爾辛吉斯目前的具體病狀，這項細節之所以重要，是因為他過去擁有複雜的傷病史。ESP過去曾報導，波爾辛吉斯在效力波士頓塞爾提克（Boston Celtics）期間，曾因上呼吸道病毒感染被診斷出罹患「體位性心搏過速症候群」（POTS），該症狀會導致心跳加速、頭暈與疲勞。上個賽季被亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）交易至勇士後，他也曾因健康問題陷入掙扎，並一度連續缺席6場比賽，直到3月歸隊時才表示身體終於恢復正常。不過，目前尚無確切消息證實這次缺陣與POTS有關，球團與波爾辛吉斯本人僅以「健康問題」對外說明。勇士將於10月21日的例行賽開幕戰再度碰頭湖人，距離現在僅剩約兩周時間讓波爾辛吉斯調整狀態，這也成為比熱身賽勝負更重要的焦點。雖然鄧利維在媒體日上並未把話說死，拒絕直接宣布他將缺席開幕戰，但隨著熱身賽賽程推進，史萊特的最新報導也未顯示他有即將復出的跡象。勇士在休賽季以2年4000萬美元的合約續留波爾辛吉斯，他在上季為勇士出賽15場，場均貢獻16.1分與5.3籃板。這位7呎2吋的長人只要保持健康，就能為柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士提供近年罕見的戰力組合：在防守端具備實質護框能力，同時在進攻端能拉開空間。勇士或許能在熱身賽承擔沒有他的影響，但若10月21日的開幕戰依然不見其身影，球隊的戰力佈局將面臨嚴峻考驗。