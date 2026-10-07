台北萬豪酒店宣布推出線上旅展，即日起至11月15日晚間11時59分限期開賣。集結五間餐廳共推出8款餐券，64折起，尤其每周三於官網推出「Garden Kitchen」自助餐券限量買一送一，今（7）日、14日、21日及28日中午12時開賣，每場限量50組，售完為止，每套 2 張特價1958元，每人只要979元就能享有Garden Kitchen平日、假日午餐吃到飽。另外若是每周三無法搶到，也可參考Garden Kitchen「平日下午茶自助美饌」一套6張，每張950元，千元有找。
台北萬豪酒店的線上旅展主打半自助式餐廳「Garden Kitchen」各式優惠，即日起於台北萬豪酒店官網開搶，最吸引人的就是每週三加碼推出限量自助餐券買一送一或買二送二，將於今（7）日、10月14日、10月21日及10月28日的中午12時開賣，每場限量50組，售完為止。
此次線上旅展還推出「平日下午茶自助美饌單人券」一套六張，原價每張1188元，優惠價每張950元，約8折。可暢享六大主題區匯集超過50款佳餚。包含極鮮海物、精湛冷盤、環球熱食、現切肉食吧、現點現做美饌及夢幻甜點區。另有「平假日午間自助美饌含主餐」，原價每張1958元，優惠價每張1399元，約71折。享豐盛自助美饌與任選一道價值1780元的精選主餐。
🟡台北萬豪酒店Garden Kitchen買一送一券相關資訊：
時間：今（7）日、10月14日、10月21日及10月28日的中午12時開賣
搶訂平台：官網10/7平假日午間自助美饌單人券(快閃買一送一)
限量：每天每場僅有50組
券張規則：
一、兌換內容: 平假日午間自助美饌一人份(含主菜限1780元以下品項)；
二、使用時段:午餐時段 11:30-14:00；
三、請預先電話訂位(02)2175-7957，視當日餐廳營業情形，本酒店保留提供服務之權利；
四、優惠期限內憑此券可享現場加購價200元升級主菜一份一次(限1880元以下品項)。
台北喜來登推出「十二廚平日雙人自助下午茶」券 下殺37折
另外，寒舍集團也宣布即日起推出線上旅展，更祭出住宿33折起與餐券最低37折。尤其必搶的就是11月6日加碼推出的台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶」，下殺37折，限量50組。
寒舍集團提到，首波優惠祭出會員專屬福利「寒舍會員早鳥搶購」，即日起至10月4日前加入會員，前500名單筆消費滿2500元，並輸入「2026ITF」即可獲得250元「寒舍生活APP餐飲抵用金」。而此次線上旅展最狂優惠，則是11月6日推出的台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶」，下殺只要37折，限量僅50組，消費者只能拼手速。一張餐券原價2178元，只要800元就能買到，等於每人只要400元就能吃到飯店buffet下午茶吃到飽。
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此次線上旅展還推出「平日下午茶自助美饌單人券」一套六張，原價每張1188元，優惠價每張950元，約8折。可暢享六大主題區匯集超過50款佳餚。包含極鮮海物、精湛冷盤、環球熱食、現切肉食吧、現點現做美饌及夢幻甜點區。另有「平假日午間自助美饌含主餐」，原價每張1958元，優惠價每張1399元，約71折。享豐盛自助美饌與任選一道價值1780元的精選主餐。
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時間：今（7）日、10月14日、10月21日及10月28日的中午12時開賣
搶訂平台：官網10/7平假日午間自助美饌單人券(快閃買一送一)
限量：每天每場僅有50組
券張規則：
一、兌換內容: 平假日午間自助美饌一人份(含主菜限1780元以下品項)；
二、使用時段:午餐時段 11:30-14:00；
三、請預先電話訂位(02)2175-7957，視當日餐廳營業情形，本酒店保留提供服務之權利；
四、優惠期限內憑此券可享現場加購價200元升級主菜一份一次(限1880元以下品項)。
台北喜來登推出「十二廚平日雙人自助下午茶」券 下殺37折
另外，寒舍集團也宣布即日起推出線上旅展，更祭出住宿33折起與餐券最低37折。尤其必搶的就是11月6日加碼推出的台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶」，下殺37折，限量50組。
寒舍集團提到，首波優惠祭出會員專屬福利「寒舍會員早鳥搶購」，即日起至10月4日前加入會員，前500名單筆消費滿2500元，並輸入「2026ITF」即可獲得250元「寒舍生活APP餐飲抵用金」。而此次線上旅展最狂優惠，則是11月6日推出的台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶」，下殺只要37折，限量僅50組，消費者只能拼手速。一張餐券原價2178元，只要800元就能買到，等於每人只要400元就能吃到飯店buffet下午茶吃到飽。