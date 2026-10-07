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58歲港星張敏近況曝光！曾在周星馳經典電影《賭聖》中飾演「綺夢」爆紅的她，淡出演藝圈將近30年，近日在中國杭州被粉絲巧遇，兩人也留下零濾鏡合照，只見張敏戴著墨鏡、報童帽，雖然對比過去看起來身材豐腴了一些，不過依舊非常漂亮，美貌嚇壞一票網友。近日一位網友在小紅書分享了一張照片，只見居然是淡出演藝圈多年的張敏！她頭戴米色報童帽搭配太陽眼鏡，身著粉紅色、綠色格紋襯衫，造型相當簡單，但怎麼看都覺得這個人特別漂亮，甚至臉超級小，氣色非常好。張敏出道超過40年，最廣為人知的角色之一就是電影《賭聖》的「綺夢」，另外還演過《賭神》、《逃學威龍》、《與龍共舞》、《鹿鼎記》、《九品芝麻官》、《倚天屠龍記》等作品，成為香港影壇的代表女星之一。不過張敏在1995年拍完《十兄弟》後逐漸淡出香港影壇，之後曾經商，也有短暫復出拍電視劇。近年來她篤信佛教，並且熱愛戶外活動與登山旅行，跟過去鎂光燈下的女明星形象截然不同，時隔多年後再次被粉絲巧遇，跟當年一樣的美貌也震驚全網，跪求她可以釋出保養教學。