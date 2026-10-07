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徐佳青稱家人自費探視是人權 黃國昌：士大夫之無恥是謂國恥

吳志中護航「母親有照顧責任」 黃國昌：天下還有更多媽媽

追問「憑什麼開公務車趴趴走」 質問法務部是否偵辦？

僑委會委員長徐佳青遭民眾黨團指控，多次讓14歲兒子隨行出訪，丈夫唐博偉也被指曾使用外交部管轄的公務車。徐佳青昨（6）日回應，自己從未濫用公帑或職權，家人自費想飛到哪裡看她，是民主社會允許的基本人權；外交部政務次長吳志中則表示，外界應理解徐佳青「是一個母親」，有照顧未成年兒子的責任。對此，民眾黨主席黃國昌痛批徐佳青「臉皮厚到跟犀牛皮一樣」，還點名行政院長卓榮泰、法務部及檢察署，追問公務車使用爭議「到底要不要辦？」並質疑「看到新潮流的大官，膝蓋都軟了嗎？」黃國昌昨出席退休警消團體訴訟庭後記者會，被問及徐佳青最新回應時直言，「士大夫之無恥，是謂國恥」，並稱徐佳青「臉皮之厚，令人嘆為觀止」，他並將矛頭指向行政院長卓榮泰，「我只想問卓榮泰一件事，這種貪腐特權的爛官，講出這種笑掉人家大牙的藉口，你聽不聽得下去？」他要求卓榮泰公開說明，是否認同行政官員可以比照徐佳青的方式處理，並質問：「請卓榮泰站出來，告訴我們所有的官員，以後大家都可以比照徐佳青這樣做嗎？」他表示，如果政府認為相關作法沒有問題，也應該讓所有公務員都有同樣的依據。針對吳志中幫徐佳青緩頰，外界應理解徐佳青身為母親，有照顧未成年兒子的責任，黃國昌怒轟，「外交部的大官還敢出來洗地，說請諒解她作為一個媽媽」，媽媽照顧孩子的辛苦大家都能理解，但「不是只有徐佳青妳是媽媽，天底下還有更多的媽媽！」黃國昌進一步表示，一個政府所建立的制度，應該是為了滿足、照顧所有人民的需求，而不是只服務特定人士，「為了特定的權貴而存在的，那個叫做特權。」另外，針對徐佳青丈夫遭指控疑似擅用駐外單位管轄之公務車一事，黃國昌也怒問，「徐佳青的老公，憑什麼開公務車趴趴走？」按照法務部過去偵辦公務員濫用公務車案件的標準，曾有案件依《貪污治罪條例》偵辦，因此要求法務部說明此次是否也會依法處理。黃國昌更質疑，「法務部睡著了嗎？看到新潮流的大官，膝蓋都軟了嗎？」並點名法務部、檢察署，「要不要辦？大家都睜著眼睛看。」