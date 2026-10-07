隨著2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季進入尾聲，《Bleacher Report》專欄作家路特（Joel Reuter）撰文評選了本季表現最出色的前50大新秀。其中，效力於底特律老虎（Detroit Tigers）的台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）憑藉著在內野的穩定出賽與優異的打擊表現，成功獲得美國媒體青睞，名列榜單第49名。
完美詮釋打擊優先工具人 單季雙位數全壘打達陣
根據評選文章分析，李灝宇在本季獲得了大量的常規出賽機會，合計鎮守二壘先發53場（共492.2局）以及三壘先發32場（共270局）。在364個打席中，他繳出了.264/.322/.424的打擊三圍，並附帶107的標準化攻擊指數（OPS+），證明了自己具備高於聯盟平均水準的打擊實力。此外，他本季共擊出31支長打（包含10發全壘打），並跑出3次盜壘成功。
路特在文中特別指出，老虎隊近年來相當擅長靈活運用如麥金斯特瑞（Zach McKinstry）與維爾林（Matt Vierling）這類多功能球員，而李灝宇的技術特點恰好完美契合這種「打擊優先工具人」的定位，成為球隊陣容調度上的重要活棋。
老虎隊農場大豐收 日籍雙星重砲齊聚榜單
綜觀這份50大新秀名單，老虎隊堪稱最大贏家，除了李灝宇上榜之外，同隊的游擊大物麥高尼格（Kevin McGonigle）更以出賽156場、繳出7.1勝場貢獻值（WAR）與18發全壘打的恐怖成績強勢霸占榜首。
此外，本季大聯盟新秀名單的另一大亮點，是從日本職棒成功轉戰美國的兩名重砲手。分別效力於芝加哥白襪（Chicago White Sox）的村上宗隆（Munetaka Murakami）與多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）的岡本和真（Kazuma Okamoto），兩人在赴美的第一個賽季便迅速將全壘打火力無縫接軌，雙雙達成單季30轟以上的驚人里程碑，最終在榜單上分別高居第8名與第12名。
《Bleacher Report》評選2026年大聯盟50大新秀完整名單
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根據評選文章分析，李灝宇在本季獲得了大量的常規出賽機會，合計鎮守二壘先發53場（共492.2局）以及三壘先發32場（共270局）。在364個打席中，他繳出了.264/.322/.424的打擊三圍，並附帶107的標準化攻擊指數（OPS+），證明了自己具備高於聯盟平均水準的打擊實力。此外，他本季共擊出31支長打（包含10發全壘打），並跑出3次盜壘成功。
路特在文中特別指出，老虎隊近年來相當擅長靈活運用如麥金斯特瑞（Zach McKinstry）與維爾林（Matt Vierling）這類多功能球員，而李灝宇的技術特點恰好完美契合這種「打擊優先工具人」的定位，成為球隊陣容調度上的重要活棋。
老虎隊農場大豐收 日籍雙星重砲齊聚榜單
綜觀這份50大新秀名單，老虎隊堪稱最大贏家，除了李灝宇上榜之外，同隊的游擊大物麥高尼格（Kevin McGonigle）更以出賽156場、繳出7.1勝場貢獻值（WAR）與18發全壘打的恐怖成績強勢霸占榜首。
此外，本季大聯盟新秀名單的另一大亮點，是從日本職棒成功轉戰美國的兩名重砲手。分別效力於芝加哥白襪（Chicago White Sox）的村上宗隆（Munetaka Murakami）與多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）的岡本和真（Kazuma Okamoto），兩人在赴美的第一個賽季便迅速將全壘打火力無縫接軌，雙雙達成單季30轟以上的驚人里程碑，最終在榜單上分別高居第8名與第12名。
《Bleacher Report》評選2026年大聯盟50大新秀完整名單
|排名
|球員
|球隊
|1
|麥高尼格（Kevin McGonigle）
|底特律老虎
|2
|帕克·梅西克（Parker Messick）
|克里夫蘭守護者
|3
|諾蘭·麥克林（Nolan McLean）
|紐約大都會
|4
|佩頓·托利（Payton Tolle）
|波士頓紅襪
|5
|卡森·班吉（Carson Benge）
|紐約大都會
|6
|薩爾·史都華（Sal Stewart）
|辛辛那提紅人
|7
|崔斯坦·彼得斯（Tristan Peters）
|芝加哥白襪
|8
|村上宗隆（Munetaka Murakami）
|芝加哥白襪
|9
|羅根·韓德森（Logan Henderson）
|密爾瓦基釀酒人
|10
|瓦爾伯特·烏雷納（Walbert Ureña）
|洛杉磯天使
|11
|卡特·簡森（Carter Jensen）
|堪薩斯市皇家
|12
|岡本和真（Kazuma Okamoto）
|多倫多藍鳥
|13
|JJ·威瑟霍特（JJ Wetherholt）
|聖路易紅雀
|14
|蔡斯·德勞特（Chase DeLauter）
|克里夫蘭守護者
|15
|TJ·朗菲爾德（TJ Rumfield）
|科羅拉多落磯
|16
|福斯特·葛里芬（Foster Griffin）
|華盛頓國民／克里夫蘭守護者
|17
|山姆·安東納奇（Sam Antonacci）
|芝加哥白襪
|18
|亨利·波爾特（Henry Bolte）
|運動家
|19
|崔維斯·巴扎納（Travis Bazzana）
|克里夫蘭守護者
|20
|布萊斯·艾德里奇（Bryce Eldridge）
|舊金山巨人
|21
|迪迪耶·富恩特斯（Didier Fuentes）
|亞特蘭大勇士
|22
|史賓塞·邁爾斯（Spencer Miles）
|多倫多藍鳥
|23
|小維克多·梅薩（Victor Mesa Jr.）
|坦帕灣光芒
|24
|傑克·班奈特（Jake Bennett）
|波士頓紅襪
|25
|安德魯·阿瓦瑞茲（Andrew Alvarez）
|華盛頓國民
|26
|艾斯默林·瓦德茲（Esmerlyn Valdez）
|匹茲堡海盜
|27
|AJ·尤英（A.J. Ewing）
|紐約大都會
|28
|布蘭登·賈西亞（Brandyn Garcia）
|亞利桑那響尾蛇
|29
|崔·耶薩維奇（Trey Yesavage）
|多倫多藍鳥
|30
|韋德·梅克勒（Wade Meckler）
|洛杉磯天使
|31
|康納·葛里芬（Konnor Griffin）
|匹茲堡海盜
|32
|布萊特·貝特曼（Brett Bateman）
|多倫多藍鳥
|33
|愛德華多·瓦倫西亞（Eduardo Valencia）
|底特律老虎
|34
|巴巴·錢德勒（Bubba Chandler）
|匹茲堡海盜
|35
|布萊德利·羅德里奎茲（Bradgley Rodríguez）
|聖地牙哥教士
|36
|柯爾·卡里格（Cole Carrigg）
|科羅拉多落磯
|37
|庫柏·普拉特（Cooper Pratt）
|密爾瓦基釀酒人
|38
|羅伯特·加瑟（Robert Gasser）
|密爾瓦基釀酒人
|39
|喬·麥克（Joe Mack）
|邁阿密馬林魚
|40
|康奈利·厄利（Connelly Early）
|波士頓紅襪／華盛頓國民
|41
|尚恩·德羅漢（Shane Drohan）
|密爾瓦基釀酒人
|42
|麥克斯·克拉克（Max Clark）
|底特律老虎
|43
|佩卓·拉米瑞茲（Pedro Ramírez）
|芝加哥小熊
|44
|山繆·巴薩洛（Samuel Basallo）
|巴爾的摩金鶯
|45
|查克·桑頓（Zac Thornton）
|紐約大都會
|46
|史賓塞·瓊斯（Spencer Jones）
|紐約洋基
|47
|布蘭登·瓦倫祖埃拉（Brandon Valenzuela）
|多倫多藍鳥
|48
|達斯汀·哈里斯（Dustin Harris）
|聖地牙哥教士
|49
|李灝宇（Hao-Yu Lee）
|底特律老虎
|50
|AJ·布魯鮑（AJ Blubaugh）
|休士頓太空人