隨著2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季進入尾聲，《Bleacher Report》專欄作家路特（Joel Reuter）撰文評選了本季表現最出色的前50大新秀。其中，效力於底特律老虎（Detroit Tigers）的台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）憑藉著在內野的穩定出賽與優異的打擊表現，成功獲得美國媒體青睞，名列榜單第49名。

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完美詮釋打擊優先工具人　單季雙位數全壘打達陣

根據評選文章分析，李灝宇在本季獲得了大量的常規出賽機會，合計鎮守二壘先發53場（共492.2局）以及三壘先發32場（共270局）。在364個打席中，他繳出了.264/.322/.424的打擊三圍，並附帶107的標準化攻擊指數（OPS+），證明了自己具備高於聯盟平均水準的打擊實力。此外，他本季共擊出31支長打（包含10發全壘打），並跑出3次盜壘成功。

路特在文中特別指出，老虎隊近年來相當擅長靈活運用如麥金斯特瑞（Zach McKinstry）與維爾林（Matt Vierling）這類多功能球員，而李灝宇的技術特點恰好完美契合這種「打擊優先工具人」的定位，成為球隊陣容調度上的重要活棋。

老虎隊農場大豐收　日籍雙星重砲齊聚榜單

綜觀這份50大新秀名單，老虎隊堪稱最大贏家，除了李灝宇上榜之外，同隊的游擊大物麥高尼格（Kevin McGonigle）更以出賽156場、繳出7.1勝場貢獻值（WAR）與18發全壘打的恐怖成績強勢霸占榜首。

此外，本季大聯盟新秀名單的另一大亮點，是從日本職棒成功轉戰美國的兩名重砲手。分別效力於芝加哥白襪（Chicago White Sox）的村上宗隆（Munetaka Murakami）與多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）的岡本和真（Kazuma Okamoto），兩人在赴美的第一個賽季便迅速將全壘打火力無縫接軌，雙雙達成單季30轟以上的驚人里程碑，最終在榜單上分別高居第8名與第12名。

《Bleacher Report》評選2026年大聯盟50大新秀完整名單

排名 球員 球隊
1 麥高尼格（Kevin McGonigle） 底特律老虎
2 帕克·梅西克（Parker Messick） 克里夫蘭守護者
3 諾蘭·麥克林（Nolan McLean） 紐約大都會
4 佩頓·托利（Payton Tolle） 波士頓紅襪
5 卡森·班吉（Carson Benge） 紐約大都會
6 薩爾·史都華（Sal Stewart） 辛辛那提紅人
7 崔斯坦·彼得斯（Tristan Peters） 芝加哥白襪
8 村上宗隆（Munetaka Murakami） 芝加哥白襪
9 羅根·韓德森（Logan Henderson） 密爾瓦基釀酒人
10 瓦爾伯特·烏雷納（Walbert Ureña） 洛杉磯天使
11 卡特·簡森（Carter Jensen） 堪薩斯市皇家
12 岡本和真（Kazuma Okamoto） 多倫多藍鳥
13 JJ·威瑟霍特（JJ Wetherholt） 聖路易紅雀
14 蔡斯·德勞特（Chase DeLauter） 克里夫蘭守護者
15 TJ·朗菲爾德（TJ Rumfield） 科羅拉多落磯
16 福斯特·葛里芬（Foster Griffin） 華盛頓國民／克里夫蘭守護者
17 山姆·安東納奇（Sam Antonacci） 芝加哥白襪
18 亨利·波爾特（Henry Bolte） 運動家
19 崔維斯·巴扎納（Travis Bazzana） 克里夫蘭守護者
20 布萊斯·艾德里奇（Bryce Eldridge） 舊金山巨人
21 迪迪耶·富恩特斯（Didier Fuentes） 亞特蘭大勇士
22 史賓塞·邁爾斯（Spencer Miles） 多倫多藍鳥
23 小維克多·梅薩（Victor Mesa Jr.） 坦帕灣光芒
24 傑克·班奈特（Jake Bennett） 波士頓紅襪
25 安德魯·阿瓦瑞茲（Andrew Alvarez） 華盛頓國民
26 艾斯默林·瓦德茲（Esmerlyn Valdez） 匹茲堡海盜
27 AJ·尤英（A.J. Ewing） 紐約大都會
28 布蘭登·賈西亞（Brandyn Garcia） 亞利桑那響尾蛇
29 崔·耶薩維奇（Trey Yesavage） 多倫多藍鳥
30 韋德·梅克勒（Wade Meckler） 洛杉磯天使
31 康納·葛里芬（Konnor Griffin） 匹茲堡海盜
32 布萊特·貝特曼（Brett Bateman） 多倫多藍鳥
33 愛德華多·瓦倫西亞（Eduardo Valencia） 底特律老虎
34 巴巴·錢德勒（Bubba Chandler） 匹茲堡海盜
35 布萊德利·羅德里奎茲（Bradgley Rodríguez） 聖地牙哥教士
36 柯爾·卡里格（Cole Carrigg） 科羅拉多落磯
37 庫柏·普拉特（Cooper Pratt） 密爾瓦基釀酒人
38 羅伯特·加瑟（Robert Gasser） 密爾瓦基釀酒人
39 喬·麥克（Joe Mack） 邁阿密馬林魚
40 康奈利·厄利（Connelly Early） 波士頓紅襪／華盛頓國民
41 尚恩·德羅漢（Shane Drohan） 密爾瓦基釀酒人
42 麥克斯·克拉克（Max Clark） 底特律老虎
43 佩卓·拉米瑞茲（Pedro Ramírez） 芝加哥小熊
44 山繆·巴薩洛（Samuel Basallo） 巴爾的摩金鶯
45 查克·桑頓（Zac Thornton） 紐約大都會
46 史賓塞·瓊斯（Spencer Jones） 紐約洋基
47 布蘭登·瓦倫祖埃拉（Brandon Valenzuela） 多倫多藍鳥
48 達斯汀·哈里斯（Dustin Harris） 聖地牙哥教士
49 李灝宇（Hao-Yu Lee） 底特律老虎
50 AJ·布魯鮑（AJ Blubaugh） 休士頓太空人
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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...