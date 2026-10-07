我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余文樂和陳冠希（如圖）當年在頒獎禮後台上演「撞肩膀爆粗口」事件，衝突立刻引發熱議。（圖／陳冠希微博）

香港男星余文樂跟前妻王棠云離婚後，扛起大筆的扶養費，近日開始錄製綜藝節目，同為男神的陳冠希則睽違10年演出電影《神馬廟》，讓兩人過往的恩怨再度掀起討論。據傳，余文樂、陳冠希因顏值、戲路重疊經常被拿來比較產生嫌隙，更曾同時追求「阿嬌」鍾欣潼鬧翻，雖兩人後來在《無間道》中靠著周杰倫等人協調一度破冰，但關係卻仍成為大眾茶餘飯後的話題。余文樂和陳冠希同期出道並走紅，兩人原本是好友，在《無間道2》、《頭文字D》等作品中合作。然而，傳出因外型、戲路重疊經常被比較，因此產生嫌隙。之後更因同時追求阿嬌而兄弟決裂，2003年在勁歌金曲頒獎禮後台上演「撞肩膀爆粗口」事件，衝突立刻引發熱議。雖兩人並未真的打起來，但充滿戲劇性的過程仍受到關注，多年來「王不見王」的關係也一直是媒體與粉絲熱議焦點。余文樂和陳冠希之後在《無間道》慶功記者會上互相握手破冰，再加上導演劉偉強、周杰倫等人協調，一度化解心結，但不合傳聞仍緊緊跟隨他們。沒想到，余文樂和陳冠希的關係從演藝圈燒到潮流界，兩人都有屬於自己的品牌，陳冠希卻一連暗酸余文樂所創立的「MADNESS」抄襲，雖未直接點名，但文中卻用英文寫下「Every one needs to make a living ！（所有人都需要謀生）」還將品牌的M改為S，變成「Sadness」（難過）。而余文樂也不甘示弱在個人IG上貼出美國著名歌手Frank Sinatra的名句：「The Best Revenge is Massive Success.」並意有所指說：「對攻擊你的人，最好的報復就是獲得最大的成功。」如今兩人在相同時間點復出演藝圈，讓這段關係又被翻出來討論。