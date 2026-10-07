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高雄先喊「掛了」 戴祺修轉述老王：落後逾10個百分點

新北造勢被指「都是動員」 戴祺修：沒有自然人流

沈伯洋造勢人潮外溢 2人直呼「人是真的多」

雙城論壇、徐佳青都被嫌打太弱 戴祺修批黨中央「不會打」

基隆差距剩約2個百分點 戴祺修：再慘下去就要出問題

資深媒體人單厚之昨（6）日傍晚代班主持《POP Radio》節目《大國民》，訪問《風傳媒》資深記者戴祺修。然而，節目正式開場前，2人疑似沒注意到麥克風已經打開，整整3分鐘的私下談話透過直播播出，從高雄、新北一路談到台北、基隆選情，戴祺修接連直言高雄、新北「掛了」，並認為藍營黨團、黨中央議題攻防「不會打」；談及沈伯洋競總成立大會時，2人更感嘆「人是真的多」。隨著年底選舉接近，單厚之、戴祺修昨一開始先提到「高雄大概掛了」，並表示「老王」已承認輸10個百分點以上，而單厚之聽聞後追問「已經承認囉？」戴祺修則回稱「聽說」，並感嘆「看來是滿慘的」。接著，2人又提到近期藍綠支持者的動員情況表示，「現在是綠的被拉起來，藍的還沒看到」，至於藍營最後能拉起多少支持「還真不知道」，並形容目前情況「滿慘的」。話題接著轉到新北選情，戴祺修直言，「新北大概掛了，我覺得現在已經掛了」，並表示自己「比較悲觀」。他說，他4日人就在新北活動現場，看到的「都是動員，沒有什麼自然人流」，當天附近的海山國中正在考試，因此現場麥克風與音響不敢開得太大，整體氣氛「很不熱」，台下的場面「很像馬英九時代的造勢」。談到新北活動時，2人也穿插提到沈伯洋在台北舉行的競總成立大會，其中，戴祺修提到，國民黨中央也有人到現場觀察，看到人潮後感嘆「人多到…」。單厚之則說，「的確啊，人外溢到中山北路，我是聽都沒聽過」，戴祺修也附和，「人是真的多啦」。戴祺修也認為，藍營近期針對沈伯洋的毒品議題攻防「確實有打中」，有達到止血效果，但還不到立刻把沈伯洋「打落」的程度。話題隨後轉向雙城論壇，戴祺修提到，沈伯洋接受媒體人周玉蔻專訪時談及雙城論壇，認為沈伯洋「以前說要停掉，現在又說要繼續」，這個題目是「天上掉下來的」，但藍營並沒有充分發揮。2人談及相關攻防時，也形容「打得那麼弱」、「滿慘的」。接著2人又談到僑委會委員長徐佳青相關議題，單厚之認為，藍營在徐佳青這個題目上也打得很弱；戴祺修則將問題指向黨團及黨中央，認為相關人員多是新人，「根本不會打」。另在談話中，他也直言現在藍營的立院黨團與黨中央都「失能」。最後，戴祺修再談到基隆選情表示，「如果繼續慘下去，我覺得接下來就是基隆要出問題了」，並提到「聽說民進黨的（童子瑋）只輸2%，謝國樑在T台大概（贏）6%多吧，但那也是一段時間之前的，現在不知道，可能有1個月了…」。