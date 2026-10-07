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每6人就有1人受乾眼困擾 醫：氣溫降低症狀更明顯

1.適度熱敷保養：

2.人工淚液選擇：

3.注意眼周清潔：

現代人每天接觸3C產品時間長，每天一早睜開眼睛滑手機、上班整天盯著電腦、下班繼續追劇。長時間用眼導致眼睛乾澀、痠、畏光，忍不住一直揉眼。有一名45歲個案因為近半年常感覺異物感、畏光，不時不自主流淚，就醫確認為「瞼板腺阻塞導致的缺油型（蒸發型）乾眼症」。眼睛乾不一定只是「水不夠」！亞東醫院眼角膜科主任蔡紫筠指出，乾眼症的成因很多，除了淚液分泌不足，也可能是瞼板腺功能異常，導致淚液中的油脂不足、蒸發速度加快。尤其長時間使用手機、電腦時，眨眼次數容易減少，更可能讓乾眼症狀加劇。蔡紫筠說，有一位45歲的女性平時長時間使用電腦，近半年開始感覺眼睛有異物感、畏光，甚至不時不自主流淚，原以為只是眼睛太乾，自行購買多款眼藥水頻繁使用，症狀始終沒有改善；經檢查發現是「瞼板腺阻塞導致的缺油型（蒸發型）乾眼症」。亞東醫院眼科部醫師何威廷表示，乾眼症在台灣相當常見，約每6人就有1人受到乾眼困擾，且有逐漸年輕化的趨勢。根據亞東醫院研究發現，氣溫降低時，乾眼相關症狀往往更加明顯，因此進入秋冬季節後，若出現眼睛乾澀、異物感、畏光或反覆流淚等情況，應多加留意，症狀持續未改善時，建議尋求眼科專業評估。平時的眼睛保養也不能少。亞東醫院眼科部醫師吳宛霖分享3個乾眼保養重點，建議民眾從生活習慣做起，每日1至2次、每次10至20分鐘，水溫約40至45度，搭配完整眨眼。若需頻繁使用，可選擇不含防腐劑的單次包裝，減少眼表刺激。注意眼周及彩妝清潔，維持眼瞼衛生，避免蠕形蟎蟲滋生及眼瞼發炎。若長期出現眼睛乾澀、異物感、畏光、泛紅、視力模糊或反覆流淚等情形，即使休息後仍未改善，也不要只當作「眼睛太累」。提醒民眾，當症狀持續，建議接受專業檢查，及早了解眼睛狀況與乾眼原因，才能選擇適合的治療與照護方式。