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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前被翻出他過往「不主張毒品除罪化」等言論引發熱議，國民黨立委羅智強今（7）日再翻出沈伯洋2021年臉書談的死刑議題，沈的文末甚至直接指出，「只是我比較吃廢死這一套路」。對此，羅智強問，「沈伯洋，你還吃廢死的那一套嗎？」。對於沈伯洋2012年在臉書寫的「死刑」想法，羅智強請沈伯洋看一個案子，一個女人遭受家暴，已經聲請保護令，最後，她和自己的妹妹，仍然雙雙死在刀下，兩條人命，家屬等不到死刑，「理由之一竟然是：兩個還不夠『多』。」「沈伯洋，你還吃廢死的那一套嗎？」，羅智強問當年談加害人的生命、談社會嗜血、談廢死。那麼今天，請也看看被害人的父母。看看失去兩個女兒之後，是怎麼面對這個判決。廢死談了這麼多年，是不是也該多問一句：誰來替被害人說話？誰來替那些已經再也回不了家的生命，討一個公道？羅智強追問沈伯洋，殺害兩條人命，手段如此殘酷，犯後又未見真誠悔意，你支持判死刑，還是反對判死刑？你，還吃廢死的那一套嗎？