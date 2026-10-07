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蔡康永因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選大會，在中國掀起「台獨」爭議，不僅微博被清空，品牌合作也被切割，事件延燒之際，2019年他登上《奇葩說7》的節目片段也被挖出，當年宋丹丹狠酸他「散文詩一樣的節奏，說著一個非常荒謬的道理」，被許多中國網友說「一語成讖。」《奇葩說》第7季中，一期爭論議題為「媽媽瘋狂追星、不著家，該不該阻攔她？」蔡康永認為媽媽辛苦了一輩子，好不容易找到自己熱愛的事情，家人應該尊重她的選擇，不該總是用「為妳好」綁住對方的生活。沒想到輪到宋丹丹發言時，她直接掃射坐在一旁的蔡康永，毫不客氣開嗆，「我非常後悔來奇葩說」，接著形容蔡康永總是有磁性、條理的思維，並且用散文詩一樣的節奏「說著一個非常荒謬的道理。」表示自己從來沒有看過有人可以如此「堂而皇之地說一個謬論。」這段影片在蔡康永現身沈伯洋競選大會後，再次在社群掀起關注，許多中國網友大讚宋丹丹「根本是先知」、「老師預感太犀利了」、「丹姐太敢說了。」不過許多台灣網友則不這麼認為，認為宋丹丹才是自以為有邏輯，打壓媽媽的興趣，正所謂真正說謬論而不自知者。