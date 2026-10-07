只要道奇隊為山本由伸攻下3分以上的火力支援，山本的生涯勝敗紀錄是誇張的33勝0敗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

自山本由伸加盟大聯盟以來，只要隊友單場為他攻下3分以上，他先發的比賽戰績是完美的33勝0敗。

成為繼前輩黑田博樹（2012年）與隊友大谷翔平（2025年）後，大聯盟史上第3位在季後賽達成單場雙位數三振的日籍投手。

洛杉磯道奇隊日籍王牌山本由伸今（7）日在國家聯盟分區系列賽（NLDS）第三戰爆發，主投7局僅被敲4安、狂飆10K僅失1分，率隊以3：1拿下勝利，幫助道奇取得2：1聽牌優勢。美國轉播單位《FOX Sports》在比賽中揭露一項驚人數據，談到本場比賽能壓制勇士強打線的原因，山本由伸賽後表示，關鍵在於「專注力」與「對先發得分的執著」。今年8月27日，山本曾與塞爾同場對決，當時他首局首打席就挨轟，最終悲情吞敗；如今在季後賽生死關頭再度交手，山本投出完全不同的內容。「上次因為我先失分而輸掉比賽，所以今天我非常注重讓球隊能先馳得點。」山本由伸透露，從第一局開始他就毫無保留地全力投球，即使投出保送也要堅持投在邊邊角角。「隊友幫我打下3分領先後，讓我能更加大膽、放開手腳去攻擊打者。」全場山本最快球速達97.9哩（約 157.6 公里），精準將直球、曲球與高質量的快速指叉球完美搭配，徹底封鎖勇士打線。比賽期間，《FOX Sports》在轉播畫面上亮出了一項超神數據，知名體育數據社群帳號Codify也在社群平台X上讚嘆：「你可能會覺得這不可思議，但這確實是事實。」這項數據充分證明，山本由伸很擅長在投球時維持領先優勢，只要打線提供基本的支援，他就能關上對手反撲的大門。本場比賽山本由伸在第2局時為了處理三壘方向突襲短打，不惜在草地上摔倒滑行、弄髒球褲仍完成傳球。5局下半面對1人出局滿壘的危機，山本先讓鮑德溫（Drake Baldwin）擊出滾地球僅失1分，隨後在2局三壘有人的對決中，以精準的外角指叉球誘使阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）擊出二壘滾地球出局，將傷害降到最低。此役山本主投7局送出10次三振，刷新個人季後賽生涯單場新高，同時