台灣獨立遊戲團隊maJAJa Ltd.宣布，開發的遊戲《餐癮地城》續作《餐癮地城：貳度救業》將在11月6日在Steam推出搶先體驗活動，並公開最新遊戲展示影片。《餐癮地城：貳度救業》是一款橫向捲軸刷寶動作角色扮演遊戲，跟第一代遊戲不同，新增了隨機成長系統，讓玩家在每輪遊戲都有不同體驗。
結合動作冒險、料理 延續幽默荒謬風格
橫向捲軸類型《餐癮地城》是一款要靠打敗敵人，再把牠們煮來吃，獲得能力的遊戲，遊戲內結合刷寶、動作角色扮演，還有料理玩法，於2022年在Nintendo Switch、Android和iOS平台推出，其遊戲風格、故事、角色帶著荒謬有趣風格，受到不少玩家好評。
續作《餐癮地城：貳度救業》由原班人馬製作，維持團隊的幽默風格與遊戲玩法，玩家要扮演對地球魔物料理了解透徹的殭屍大廚，前往探索外星美食，玩家要在橫向捲軸遊戲世界裡戰鬥、養成、刷寶，發掘前所未有的魔物料理。
改為隨機成長 以職業取代武器
本次遊戲最大的改變是隨機成長系統（非Rogue Like），前作的料理能力是隨著故事發展固定順序解鎖，本作保留了這點，又新增了隨機掉寶能力成長，讓玩家每次進行遊戲新的一輪都有不同的體驗。
《餐癮地城：貳度救業》跟前作不同，以職業選擇取代武器系統，從前作僅有的兩個欄位：主武器、副武器，本作擴展到每個職業各有4個主動技能，玩家有更多搭配組合。官方宣布，11月6日將在Steam推出搶先體驗活動，有興趣的玩家可以搶先試玩，遊戲上市時間、價格尚未公布。
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橫向捲軸類型《餐癮地城》是一款要靠打敗敵人，再把牠們煮來吃，獲得能力的遊戲，遊戲內結合刷寶、動作角色扮演，還有料理玩法，於2022年在Nintendo Switch、Android和iOS平台推出，其遊戲風格、故事、角色帶著荒謬有趣風格，受到不少玩家好評。
續作《餐癮地城：貳度救業》由原班人馬製作，維持團隊的幽默風格與遊戲玩法，玩家要扮演對地球魔物料理了解透徹的殭屍大廚，前往探索外星美食，玩家要在橫向捲軸遊戲世界裡戰鬥、養成、刷寶，發掘前所未有的魔物料理。
本次遊戲最大的改變是隨機成長系統（非Rogue Like），前作的料理能力是隨著故事發展固定順序解鎖，本作保留了這點，又新增了隨機掉寶能力成長，讓玩家每次進行遊戲新的一輪都有不同的體驗。
《餐癮地城：貳度救業》跟前作不同，以職業選擇取代武器系統，從前作僅有的兩個欄位：主武器、副武器，本作擴展到每個職業各有4個主動技能，玩家有更多搭配組合。官方宣布，11月6日將在Steam推出搶先體驗活動，有興趣的玩家可以搶先試玩，遊戲上市時間、價格尚未公布。