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美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟分區系列賽（NLDS）第3戰，洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）今（7）日作客亞特蘭大勇士（Atlanta Braves），靠著陣中兩名老將開轟，在中場前便取得領先優勢。同時，這兩發全壘打也幫助道奇打線寫下一項大聯盟季後賽史無前例的罕見紀錄。根據大聯盟記者朗斯（Sarah Langs）報導，道奇在今年季後賽開打至今所拿下的10分，全部都是由全壘打所貢獻，這是大聯盟自1876年國家聯盟成立以來的新紀錄。道奇今年以第2種子身分直接晉級分區系列賽。他們在第1戰靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）、塔克（Kyle Tucker）與孟西（Max Muncy）的全壘打拿下5分；第2戰則由弗里曼與孟西的兩發陽春砲得到2分。加上第3戰這兩發全壘打帶來的3分，道奇在今年季後賽開打至今所拿下的10分，全部都是由全壘打所貢獻。大聯盟官網《MLB.com》數據專家朗斯在社群平台X上指出，這打破了「季後賽首戰起連續得分皆由全壘打拿下」的大聯盟最長紀錄。過去的最高紀錄為8分，分別由2023年的道奇與2022年的聖地牙哥教士（San Diego Padres）所共同保持。如今，2026年的道奇打線已成功樹立全新的里程碑。雙方在4局上面臨0：0平手僵局，1出局一壘有人時，道奇「Kike」赫南德茲（Enrique Hernandez）相中勇士先發左投塞爾（Chris Sale）一顆偏低的變速球，一棒將球掃上左外野觀眾席。這發先馳得點的兩分砲，是他生涯在季後賽的第17轟，成功為球隊帶起氣勢。緊接著在2出局後，弗里曼（Freddie Freeman）也轟出本屆季後賽個人的第2發陽春砲。他在前一個打席擊出左外野深遠飛球，卻遭到勇士左外野手杜邦（Mauricio Dubon）美技沒收，這發全壘打也讓他成功上演了「甜蜜復仇」。