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自請行政、司法調查 徐佳青：絕不迴避

「本人即日起請辭委員長」 盼維護調查客觀獨立

籲尊重法治基本原則 「政黨競爭終究只是一時」

民眾黨立法院黨團近日指控僑委會委員長徐佳青，任職副委員長期間曾多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪等引發爭議。徐佳青今（7）日上午親自召開記者會說明，過程中一度哽咽，並宣布「本人即日起請辭委員長」，強調為維護行政及司法調查機關的客觀獨立空間，以及捍衛僑委會委員長職位清譽及官箴，決定請辭，同時自請相關行政及司法調查，將全力配合、絕不迴避。面對相關爭議，徐佳青今日召開記者會表示，任職僑委會六年半期間，無論在國內或海外，始終依法行政、戮力從公、全力以赴、問心無愧。徐佳青指出，由於某些立委對其職務一再造謠扭曲，但她不會因一次次無理的質疑與打壓而退縮。過去即使不斷釐清事實、還原真相、提供大量資料，仍然等不到理性論政的空間，因此決定自請相關行政及司法調查，並全力配合，「絕不迴避、也尊重接受最終調查結果」。徐佳青表示，為維護行政及司法調查機關的客觀獨立空間，讓台灣社會重新聚焦正向發展，以及捍衛僑委會委員長職位清譽及官箴，「本人即日起請辭委員長」。徐佳青也向所有曾一起努力的海內外同仁致歉，表示還留下許多工作未能共同完成，是最大的遺憾，但相信同仁仍會圓滿完成各項僑務政策與任務，「請原諒我提前離開職位」。她表示，非常榮幸能與同仁共事、服務全球僑胞，也盼僑委會繼續轉型成長，並向所有同仁致上最深的感謝與敬意。徐佳青最後表示，民主政治存在不同立場的競爭，但無論政黨或政治立場為何，都應尊重法治國家的基本行政原則，並維護公務人員基本權利與尊嚴。她強調，「政黨競爭終究只是一時，國家安全與民主制度的穩定發展，才是所有政治工作者共同的責任。」堅定守護台灣民主自由是她的價值與責任，也懇請國人、僑胞朋友攜手繼續朝國際社會大步邁進，讓台灣經濟、民主、自由、人權能夠更順暢發展。