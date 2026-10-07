我是廣告 請繼續往下閱讀

「饗聚廚房」推出「艋舺百味美食節」 5位成人同行用餐折抵1010元

▲「饗聚廚房」自2026年10月10日至12月13日推出「艋舺百味美食節」。（圖／台北花園酒店提供）

歡慶雙十節到來，台中人氣燒肉品牌「屋馬燒肉」宣布推出國慶優惠，10月9日至10月11日只要顧客來店消費，本人姓名含「雙、十、國、慶」任一字，就送澳洲和牛板腱牛排或翼板豬排1份。並推出十月底前，日本A5肋眼限定特價只要1010元。台中人氣燒肉品牌「屋馬燒肉」標榜極致貼心服務與高水準肉品，有貼心桌邊服務、神級免費雞湯無限供應等賣點。此次針對光輝十月，屋馬燒肉 推出雙重國慶優惠，首先是10月9日至10月11日，只要本人姓名含「雙、十、國、慶」任一字，訂位時主動告知參加活動，到店出示有效身分證件，即可免費獲得澳洲和牛板腱牛排（價值580元）或翼板豬排1份。另外也推出10月31日前，原價1980元的日本A5肋眼，限時特價1010元，約是51折優惠。此外，台北花園大酒店也宣布，旗下buffet「饗聚廚房」自2026年10月10日至12月13日推出「艋舺百味美食節」，以艋舺多元交融的飲食文化為靈感，匯集經典街頭小吃、台式懷舊料理及異國創意美饌，透過主廚巧思重新演繹老城滋味，打造新舊共饗的美食饗宴。活動期間平日午餐、晚餐及假日下午茶成人每位899元+10%，假日午餐及晚餐成人每位1099元+10%。除可無限享用豐盛百匯餐檯外，每位賓客再享桌邊手搖鈴限定料理「青草巷提拉米蘇」一份。並在10月31日前祭出優惠活動，5位成人同行用餐，當筆消費即享現金折抵1010元。