蘋果10月新品似乎真的要來了！全球Apple Store近期陸續收到一批「神秘箱子」，外箱更直接貼上「Do Not Open Until October 8（10月8日前禁止開啟）」標籤，要求門市員工在指定日期前不得拆封。外媒指出，Apple Store預計從10月8日起更新店內產品展示，而距離盛傳的10月13日蘋果智慧家庭新品登場只差5天，時間點格外引發關注。
《MacRumors》報導，全球多間Apple Store本週陸續收到標示為機密的箱子，並貼有「10月8日前禁止開啟」的警示標籤。《MacRumors》表示，除了接獲消息人士爆料，也已獨立確認相關箱子的存在。不過，這些箱子裡面不一定就是還沒發表的蘋果新品。現階段消息認為，內容物更可能是Apple Store準備「換裝」使用的視覺陳列素材，例如新產品標籤、宣傳圖片，以及調整產品展示區所需要的相關物料，讓員工能在新品推出前完成門市更新。
10/13三新品倒數 HomePad領軍智慧家庭
至於10月13日會有什麼新品？之前Bloomberg記者Mark Gurman指出，蘋果預計一次帶來3款新品，包括全新的智慧家庭中樞HomePad、新一代HomePod mini，以及新版Apple TV，外界認為，將成為蘋果進一步挑戰Amazon Echo、Google Home的重要產品。
目前盛傳的3款新品包括：
Apple智慧家庭中樞（HomePad）：預計搭載約6至7吋方形螢幕，支援Siri AI、FaceTime與智慧家庭控制，並可能提供桌上型及壁掛版本。
HomePod mini 2：外型可能維持現有設計，但換上更快晶片，支援新版Siri AI，並傳出加入粉紅、綠色等新色。
新Apple TV 4K：同樣可能維持既有外觀，主要升級處理器與連線規格，強化Apple Intelligence與Siri AI應用。
蘋果目前仍未正式公布10月13日發表活動，因此當天究竟會舉行完整發表會、推出預錄影片，或僅透過新聞稿公布新品，都還沒有答案；甚至10月13日究竟是「發表日」或「上市日」，目前也仍有變數。不過，Apple Store在10月8日提前更新店內陳列，加上「禁止提前開箱」的保密措施，都讓蘋果10月第二波新品已進入倒數的意味更加濃厚。
我是廣告 請繼續往下閱讀
至於10月13日會有什麼新品？之前Bloomberg記者Mark Gurman指出，蘋果預計一次帶來3款新品，包括全新的智慧家庭中樞HomePad、新一代HomePod mini，以及新版Apple TV，外界認為，將成為蘋果進一步挑戰Amazon Echo、Google Home的重要產品。
目前盛傳的3款新品包括：
Apple智慧家庭中樞（HomePad）：預計搭載約6至7吋方形螢幕，支援Siri AI、FaceTime與智慧家庭控制，並可能提供桌上型及壁掛版本。
HomePod mini 2：外型可能維持現有設計，但換上更快晶片，支援新版Siri AI，並傳出加入粉紅、綠色等新色。
新Apple TV 4K：同樣可能維持既有外觀，主要升級處理器與連線規格，強化Apple Intelligence與Siri AI應用。
蘋果目前仍未正式公布10月13日發表活動，因此當天究竟會舉行完整發表會、推出預錄影片，或僅透過新聞稿公布新品，都還沒有答案；甚至10月13日究竟是「發表日」或「上市日」，目前也仍有變數。不過，Apple Store在10月8日提前更新店內陳列，加上「禁止提前開箱」的保密措施，都讓蘋果10月第二波新品已進入倒數的意味更加濃厚。