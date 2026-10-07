我是廣告 請繼續往下閱讀

10月1日中國國慶期間，不少赴陸發展台灣藝人過去都會轉發中國官媒貼文表態祝賀，不過今年名單明顯縮水，引發討論。長年定居中國、立場鮮明的女星劉樂妍近日就在微博發文，感嘆「祝福祖國媽媽生日的台灣藝人居然只剩19個」，並直言「無所謂，我不怕死，可能其他人想活」，此言一出引發田馥甄粉絲指她造謠田馥甄台獨，對此她開嗆：「你家主子是獨，這件事情還需要我造謠？」劉樂妍在微博發文表示：「看來台當局的威脅恐嚇還是管用的，我真沒想到今年祝福祖國媽媽生日的台灣藝人居然只剩19個。」她更接著寫下：「無所謂，我不怕死，可能其他人想活。」她也反問外界，「我也挺好奇，他們會把我們怎麼樣？是會殺了我們這19個人嗎？還是會把我們，像把高安國將軍一樣關進大牢折磨，關到死呢？」最後再度表態：「祝福祖國媽媽生日快樂，祝賀我偉大的祖國繁榮昌盛！」除了台灣藝人轉發中國國慶貼文人數變少，劉樂妍也因田馥甄相關議題與網友槓上。有網友留言酸她造謠田馥甄「台獨」，劉樂妍則直接反嗆：「你家主子是獨，這件事情還需要我造謠啊？」她接著點名田馥甄，表示：「大陸的市場不是她自己作沒的嗎？」更批評對方「不敢承認一個中國，還倒打一把」，並嗆粉絲「假裝自己是受了天大委屈？她竟然還有你們這種無腦粉絲，敢來衝我？」、「你家主子，說了什麼？ 吃義大利麵？小島互不打擾？」甚至掛上「田馥甄親手毀掉了自己的演藝生涯」等標籤，言詞相當激烈。面對網友質疑，劉樂妍也發文細數自己曾做過的事，表示自己雖然沒有田馥甄有錢，但曾無償獻血累計3200毫升，也簽署全身器官捐贈卡，並登記為捐贈造血幹細胞志願者。她還提到積石山大地震、汶川大地震時也曾捐款。劉樂妍寫道「我是什麼人我最清楚。」並稱現在戰爭形式早已改變，打的是資訊戰、輿論戰與科技戰，自己雖然排不上上戰場，但當「祖國媽媽」被欺負、抹黑、污衊時，她願意替中國說話，「我兩肋插刀！」爭議持續延燒後，劉樂妍又再度發文表示：「所以田馥甄台獨這件事情是我造謠的嗎？你們能不能有點判斷能力啊，需要我造謠？」接著更不滿網友湧入留言區開罵，直接反嗆：「我上熱搜的時候，要不是你們這群瘋狗先咬人，先在我的評論底下罵我，誰還想得到你們這些田馥甄的狗啊？」