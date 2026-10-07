氣象專家賈新興表示，國慶連假（10月9日至10月11日）西半部天氣大致穩定，北海岸、基隆、宜花東及山區有零星短暫雨，白天高溫也將逐步回升至30度以上，適合安排出遊。不過連假後菲律賓東方海域可能再有熱帶系統發展，甚至不排除增強為新颱風，海南島附近也有低氣壓醞釀，後續天氣仍須留意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國慶連假北東有雨　西半部天氣穩定

賈新興指出，今明兩天（10月7日至10月8日）各地多雲到晴，午後各地山區、高屏、宜花東有零星短暫雨；周五清晨，北海岸、基隆、宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區、宜蘭有零星短暫雨。周六、周日，北海岸、基隆、宜花東有零星短暫雨，午後各地山區、屏東及宜花東有零星短暫雨，國慶連假降雨不算太多，尤其在西半部，適合安排出遊。

下周一至下周二（10月12日至10月13日），各地多雲到晴，午後各地山區、高屏、宜花東有零星短暫雨；下周三至下周四（10月14日至10月15日），受到微弱東北季風影響，東北角、宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區、高屏及北部有短暫雨；下周五午後各地山區、高屏及宜花東有零星短暫雨。

▲國慶連假降雨集中在北部、東部、山區，下周東北季風增強後，雨勢才會更加明顯。（圖／賈新興提供）
▲國慶連假降雨集中在北部、東部、山區，下周東北季風增強後，雨勢才會更加明顯。（圖／賈新興提供）
高溫回升30度以上　連假後恐有新颱發展

氣溫方面，賈新興說明，今明兩天的清晨偏涼，北台灣部分空曠地區低溫在20度以下，不過明天隨著冷空氣減弱，國慶假期各地白天高溫將慢慢回到30度以上，清晨低溫約23至24度。

此外，彩雲、諾洛、小熊3個颱風，路徑對台灣都沒有影響，但要注意國慶連假後，在菲律賓東方海域可能又有熱帶系統發展，且不排除增強為新颱風；海南島附近海域也將有低氣壓發展，需要持續關注。

▲隨著冷空氣減弱，國慶假期各地白天高溫將慢慢回到30度以上。（圖／賈新興提供）
▲隨著冷空氣減弱，國慶假期各地白天高溫將慢慢回到30度以上。（圖／賈新興提供）

相關新聞
張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。