俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克一名28歲防鼠疫研究所女技術員離奇死亡，引發肺鼠疫及實驗室事故疑雲，如今又被發現，就在事件發生一個多月前，中俄才於黑龍江舉行跨境傳染病聯合演練，內容包含應對輸入性鼠疫，而死者任職研究所的所長巴拉霍諾夫（Sergey Balakhonov）也親自出席。網紅八炯（溫子渝）6日發文直呼時間點「極度詭異」，不過目前沒有證據顯示演練與這起死亡事件存在關聯。
28歲技術員希皮洛娃（Daria Shipilova）任職於「伊爾庫茨克西伯利亞暨遠東防鼠疫研究所」，10月2日因「不明原因肺炎」死亡。俄羅斯媒體一度盛傳，她可能在實驗室接觸破裂試管後感染肺鼠疫，但俄羅斯官方否認發現與其工作相關的病原體或實驗室事故證據。
事件發生後，當局對希皮洛娃的接觸者實施醫療監測，部分醫院也採取隔離等防疫措施。俄羅斯聯邦消費者權益保護暨公益監督局局長波波娃（Anna Popova）更親赴當地，引發外界對官方說法的質疑。
事發一個多月前 中俄才演練「輸入性鼠疫」
受到關注的是，今年8月24日至27日，中俄才在中國黑龍江省撫遠市舉行「2026年中俄跨境傳染病疫情聯合緊急演練」，模擬跨境傳染病防控，其中就包括輸入性鼠疫等疫情處置。
演練共有19支醫療衛生緊急隊伍、超過300名人員及40多輛緊急車輛參與，俄羅斯公共衛生專家也加入演練。
更巧合的是，希皮洛娃任職的伊爾庫茨克防鼠疫研究所所長巴拉霍諾夫當時也出席活動並致詞。
八炯6日在臉書發文指出，俄羅斯如今爆發疑似肺鼠疫事件，而一個多月前中俄才演練跨境鼠疫防控，連涉事研究所所長都在場，認為時間上的巧合值得關注。
不過，中俄邊境本來就存在鼠疫等自然疫源性疾病的公共衛生風險，雙方過去也有跨境傳染病防控合作。目前沒有證據證明8月演練是因中俄事先掌握伊爾庫茨克研究所的生物安全問題，更無法據此推論兩起事件存在因果關係。
俄方否認爆發鼠疫 WHO：目前風險很低
俄羅斯伊爾庫茨克州政府表示，希皮洛娃死於「病因不明的肺炎」，調查沒有發現與她工作相關的微生物；俄羅斯衛生主管機關也否認發生操作危險病原體的事故。
世界衛生組織（WHO）最新表示，俄羅斯已通報伊爾庫茨克目前沒有確診鼠疫病例，死者接觸者也未驗出危險傳染病原，目前沒有跡象顯示疾病進一步傳播。WHO認為，現階段對俄羅斯整體公共衛生風險偏低，全球風險也非常低。
美國方面同樣持續關注事件。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）要求俄羅斯提高資訊透明度，強調這起事件值得密切注意，但目前沒有必要恐慌。
肺鼠疫是由鼠疫桿菌引起的嚴重傳染病，可經由患者帶有病原體的飛沫傳播，但現代醫療已有抗生素可以治療，若能及早診斷並接受適當治療，可大幅降低死亡風險。
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事件發生後，當局對希皮洛娃的接觸者實施醫療監測，部分醫院也採取隔離等防疫措施。俄羅斯聯邦消費者權益保護暨公益監督局局長波波娃（Anna Popova）更親赴當地，引發外界對官方說法的質疑。
事發一個多月前 中俄才演練「輸入性鼠疫」
受到關注的是，今年8月24日至27日，中俄才在中國黑龍江省撫遠市舉行「2026年中俄跨境傳染病疫情聯合緊急演練」，模擬跨境傳染病防控，其中就包括輸入性鼠疫等疫情處置。
演練共有19支醫療衛生緊急隊伍、超過300名人員及40多輛緊急車輛參與，俄羅斯公共衛生專家也加入演練。
更巧合的是，希皮洛娃任職的伊爾庫茨克防鼠疫研究所所長巴拉霍諾夫當時也出席活動並致詞。
八炯6日在臉書發文指出，俄羅斯如今爆發疑似肺鼠疫事件，而一個多月前中俄才演練跨境鼠疫防控，連涉事研究所所長都在場，認為時間上的巧合值得關注。
不過，中俄邊境本來就存在鼠疫等自然疫源性疾病的公共衛生風險，雙方過去也有跨境傳染病防控合作。目前沒有證據證明8月演練是因中俄事先掌握伊爾庫茨克研究所的生物安全問題，更無法據此推論兩起事件存在因果關係。
俄方否認爆發鼠疫 WHO：目前風險很低
俄羅斯伊爾庫茨克州政府表示，希皮洛娃死於「病因不明的肺炎」，調查沒有發現與她工作相關的微生物；俄羅斯衛生主管機關也否認發生操作危險病原體的事故。
世界衛生組織（WHO）最新表示，俄羅斯已通報伊爾庫茨克目前沒有確診鼠疫病例，死者接觸者也未驗出危險傳染病原，目前沒有跡象顯示疾病進一步傳播。WHO認為，現階段對俄羅斯整體公共衛生風險偏低，全球風險也非常低。
美國方面同樣持續關注事件。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）要求俄羅斯提高資訊透明度，強調這起事件值得密切注意，但目前沒有必要恐慌。
肺鼠疫是由鼠疫桿菌引起的嚴重傳染病，可經由患者帶有病原體的飛沫傳播，但現代醫療已有抗生素可以治療，若能及早診斷並接受適當治療，可大幅降低死亡風險。