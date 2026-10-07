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▲吳慷仁第一次買淘寶鬧笑話。（圖／翻攝自微博@吳慷仁）

吳慷仁2年前到中國發展，體驗了許多當地文化，近來他第一次使用購物平台淘寶買東西，他直呼那樣東西有點大，想買很久，一直都沒下手，好不容易下定決心結帳，過程也非常迅速、順利，但一直讓他不能理解的是，為什麼客服會一直說「親親、親親」還說有種被疼愛的感覺，他忍不住問了客服，「親親是什麼？」後來從朋友口中得知，是一種對客戶的暱稱，讓他哭笑不得。吳慷仁近來首次使用淘寶購物，他在微博寫下長文，直呼有樣東西稍微有點大，一直很想買，但因為工作的關係始終沒有下手，直到兩天前才認真詢問客服下單，吳慷仁說，「過程非常順利，客服解釋得很清楚詳細，吃驚的是，今日下單，隔天上午就到了，來了後需要聯繫安裝師傅，客服也是非常的幫忙安排，也是隔天就到，就當我完成所有流程後，我開始回想，為何前面的留言，一直會出現『親親』？」吳慷仁不解，「我是得到了很好的服務，但就是有種，被疼愛的感覺，直到在對話的最後，我忍不住問了客服『親親是什麼』？」但對方只回他，「什麼？」吳慷仁突然覺得自己問了一個害羞又冒昧的問題，很快地回了句，「我大概懂了。」結束，但其實他還是不懂。後來講給北京的朋友聽，朋友大笑，向他解釋了一番，吳慷仁才明白，「原來如此，結果是我不止買了東西，得到了不錯的服務，也被遠方的客服小姐姐（或小哥哥）給疼愛了，謝謝你淘寶裡的親親。」不少網友也在留言處故意喊他親親，「親買了什麼好東西」、「親親你真的太可愛了」、「客服沒想到口頭禪給了買家戀愛的感覺」。