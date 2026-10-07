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九合一地方大選倒數，藍營近日頻頻挖出民進黨台北市長沈伯洋過去的文章，並質疑其是否仍認同相關立場，除了毒品議題外，國民黨立委羅智強今（7）日再次挖出沈伯洋2012年在社群媒體談論死刑的文章，並質問沈「你還吃廢死的那一套嗎？」對此，沈伯洋上午強調，那是中央議題，地方政府則是要預防，如防治校園霸凌、防止流入毒品流入校園、防治兒虐等，且若像藍營說的那樣，「為什麼我到現在都沒有提出要廢死的修法？」一直揣測他人的立場，也是蠻好玩。針對被質疑廢死立場，沈伯洋上午赴吳興市場掃街時表示，他已經講很久，首先，憲法法庭現在已經畫出了基準，且這是中央事務，地方政府不是在做這件事情的人，法務部才是。他指出，地方政府要做的是預防，如毒品減害、防治校園霸凌、防止毒品流入校園、防治兒虐等，這才是地方政府要做的事。沈伯洋提到，他現在是選市長，這就是為什麼他的政見都是在講這種東西，要如何預防？讓大家覺得，台北市是能安心居住的環境，讓家長安心、讓小孩安心，讓整個台北市民都安心，「那至於死刑，是中央的議題」。沈伯洋直言，若真的像他們講，「那為什麼我到現在都沒有提出要廢死的修法？」他們就是很奇怪，會去揣測別人的立場、揣測別人的內心，這種選戰的方式也是滿奇特的，大家一直在猜測他在想什麼，「我覺得這滿好玩」。另外，對於今天即將上趙少康的節目，「一打五個主持人」，被外界稱「破圈無極限」，是否會緊張？覺得有壓力嗎？沈伯洋回應，不會，他們都是資深媒體人，都非常的專業；他提到，今天不管是幾個人，他們都是準備專業問題，他覺得這是很好的機會，能闡述他們的政見給大家聽，當然也希望對手也能多多上節目，政見就能比較。沈伯洋說，因為台北市長蔣萬安是領先者，也是現任者，所以可能比較游刃有餘一點，對他們來講，是挑戰者，本來知名度就比較低，因此希望他們的政見能夠被提到，所以有任何節目的機會，都不會放過。