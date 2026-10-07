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洛杉磯道奇隊今（7）日在國家聯盟分區系列賽第三戰擊敗亞特蘭大勇士隊後，成功在5戰3勝制的系列賽中取得2：1的聽牌優勢。根據大聯盟季後賽歷史數據統計，取得2：1領先的球隊有高達72%的機率能順利晉級，然而歷史上也曾多次上演令人血脈賁張的「28%大逆轉」，道奇隊絕不能掉以輕心。在大聯盟季後賽5戰3勝系列賽的歷史中，凡是在前兩戰打成1：1平手、並在第三戰搶下第2勝的球隊，最終在67次中有48次順利奪下最後勝利，晉級成功率高達72%。此外，在現行「2-2-1」的主客場賽制下，像道奇隊這樣在第四戰前於客場取得2：1領先的球隊，歷史上37次中有26次順利關門，勝率高達70%，其中更有高達20次是在第4戰直接順利淘汰對手，因此道奇仍握有優勢。雖然72%的晉級機率看似相當穩妥，但相較於2：0領先時高達88.9%的晉級機率，2：1領先時落後方仍有高達28%、接近三分之一的翻盤成功率。在大聯盟分區系列賽歷史中，陷入1：2劣勢最終連勝2場逆轉晉級的案例屢見不鮮。：國民隊在系列賽1：2落後下將戰局逼進第五戰，並於延長第10局靠著坎德瑞克（Howie Kendrick）的滿貫全壘打，硬生生淘汰了單季106勝的道奇隊。：藍鳥隊從落後劣勢一路追趕，第五戰靠著包提斯塔（José Bautista）著名的「甩棒三分砲」上演驚天逆轉。：紅雀隊在1：2落後下反撲，第五戰由卡本特（Chris Carpenter）投出1：0完封勝，淘汰當年102勝的奪冠大熱門費城人。：藍鳥隊同樣在1：2絕境下連下兩城，成功逆轉水手挺進美聯冠軍賽。