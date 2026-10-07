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▲蔡康永因現身沈伯洋競總成立大會，遭中國封殺。（圖／翻攝自蔡康永IG@kangyongcai）

主持人蔡康永近日因出席民進黨台北市長參選人沈伯洋舉行的競選總部成立大會，遭中國民眾質疑是台獨份子，被廠商切割，形同封殺。對此，2014年因支持太陽花學運也曾面臨相同處境男星杜汶澤，今（7）日在臉書發文分享自己這12年來的生活現況，他對蔡康永以及群眾們隔空喊話：「杜汶澤今日在臉書寫道：「最近又有封殺著名藝人的新聞出現（老是常出現）。我2014年因為支持太陽花而遭某些國家針對，如今已經12載，為免你好奇卻不知內情，我跟大家報告一下：這12年間沒有一餐吃不飽，現在連早上出門去買菜都手戴Patek Philippe 開911，晚上回家更有全世界最完美的女人陪我吃飯！」杜汶澤認為自己如今的生活算是「比上不足比下有餘｣，他覺得自己過得這麼好，富貴於他已如浮雲，封殺更是如耳旁風，他也從中體悟到：「杜汶澤在文末也藉機對支持者喊話：「不要再吹棒我，一直說我為了這個社會犧牲很多，在這個旅途上，不論在物質上或在心靈上，我得到的是超越你能想像的。不管親我仇我者，也感謝你們花時間在我身上！這叫緣份！」他的這篇貼文才PO出約1小時，就已吸引9千多人按讚，獲得許多粉絲認同。回顧杜汶澤遭封殺過往，他2014年因聲援太陽花學運、反服貿，引來大量中國網友到他的社群帳號留言出征，批評他「賺中國人的錢還反中」。杜汶澤當時態度很硬氣，他沒有如小粉紅預料的低頭道歉，反而是直接回嗆：「這也導致杜汶澤參演的電影戲份被刪，或遭到牽連讓票房慘澹，因此沒有香港、中國片商敢再用他。杜汶澤後來轉型經營自媒體，並於2020年移居台灣生活，還在2022年正式取得中華民國身份證。儘管失去在中國賺錢的機會，但他日子依舊過得愜意，不為此感到後悔。