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Hebe田馥甄12月將在台北小巨蛋開唱，S.H.E合體話題再度受到討論，不少粉絲翻出她們以前在節目上分享工作趣事的訪談畫面，其中演藝圈知名化妝師杜國璋爆料，幫S.H.E化妝像在做批發，比跳八家將還累，但跟她們工作很開心，每次聽她們聊天都會忍不住會心一笑，「因為她們聊天完全沒內容！」把主持人張小燕逗樂。杜國璋是演藝圈化妝師，和周杰倫交情深厚，多年前他曾在《SS小燕之夜》中爆料，幫S.H.E化妝像是在做批發，每天都累到像是在跑金曲獎一樣，「一大早她們3個人，簡直比跳八家將還累。」把一旁Hebe逗得樂不可支。話雖如此，杜國璋還是很喜歡跟S.H.E工作，每次聽她們聊天都會不由自主地笑出來，不是因為她們講的內容多有趣，而是完全聽不懂她們在聊什麼，杜國璋說，「完全沒內容！可以聊3個小時，都不知道在聊什麼。張小燕也忍不住爆料，S.H.E湊在一起會像菜場一樣吵，一下子要吃東西，一下要打電話，有次Ella拿了搞笑的影片問她，「小燕姐你看這好不好笑！」然後就走了，張小燕心想，「年輕真好。」杜國璋又補槍，「她們聊天但旁邊的人是累的。」外傳S.H.E有望在明年3月合體開唱，不過Hebe出面否認，對於3人遲遲無法合體的原因眾說紛紜，資深經紀人孫德榮日前上節目時一針見血道破，S.H.E不能合體和前東家無關，可能是股東會的立場不同。