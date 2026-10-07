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台北市長蔣萬安近日為了毒品防治議題，和民進黨台北市長參選人沈伯洋交火，今（7）日他到北市聯合醫院昆明防治中心視察毒品防治跟美沙冬門診，並現場看了一整盒乾淨針頭。他說，台北市2005年就進行美沙冬替代療法，目前有相當成果，一定是在專業的醫事人員嚴格的監督之下來執行。所以這跟所謂到社區中心給吸毒者提供毒品是完全不同的，不要因為某些人為了自圓其說而誤解。不過有民眾大酸，蔣萬安視察美沙冬療法是來發放二級毒品，是不是專程來替沈伯洋洗白，蔣萬安則說，美沙冬療法2005年開始，就是在專業醫療院所，臺北市目前也在四間專業的醫療院所進行美沙冬替代療法，包括聯醫的昆明院區、陽明院區、松德院區，以及三總的北投分院，而且是由專業的醫療人員嚴格的監督之下來執行。蔣萬安續道，因為這樣子戒治的使用目的，所以美沙冬是屬於第二級管制的藥品，它不是毒品。所以跟所謂在社區中心要給吸毒者提供毒品是完全不同，也不要因為不實言論讓民眾恐慌，認為說美沙冬已經擴散到社區。沒有！在專業的醫療院所，由專業醫事人員來執行。蔣萬安再次強調，包括戒治或是防治作為，其實很關鍵的是劑量概念。今天臺北市在進行各項防治作為，都是經過非常審慎的評估、嚴謹的把關執行，也都有清楚流程。所以包括在舊金山、洛杉磯的經驗，如果過度地來進行、開放，會造成非常可怕的後果跟災難。這是他們提出質疑的地方。蔣萬安說，防毒大家都有共識，但是各種不同的防治毒品的作為跟措施，結果會大不相同。他要再次地強調，堅決反對在專業醫療院所以外場域發放，而且一定是要在專業醫事人員嚴格監督之下來執行。