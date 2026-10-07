我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北市長侯友宜特別到展區的幼兒園「感受之園」，親自為孩子們導讀繪本。（圖／新北市府教育局提供）

▲「不思議的幸福」展覽即日起至10月18日免費開放民眾參觀。（圖／新北市府教育局提供）

教育不只是教室裡的學習，更是陪伴孩子探索世界、找到自我的重要旅程！新北市教育局5日至18日在新北市政府一樓大廳盛大展出「不思議的幸福」教育成果展，將新北市8年來的教育蛻變打造為「五座光島」，邀請市民走進展區共讀大型繪本、戴上職探帽體驗職場，還能利用 AI 生成專屬的幸福紀念，並且由新北市長侯友宜親自出席開幕式，與教育夥伴及家長團體一同點亮「城市的教育配方」，邀請市民一同見證這場教育盛宴！市長侯友宜表示，一路有很多的教育夥伴一同奮鬥，甚至不少夥伴都已經從黑髮變成白髮，但仍為教育努力不懈，讓他感到相當感動並且心存感恩，他還強調，教育成果不只是冷冰冰的數字，而是孩子每天生活中真實感受到的改變。新北市8年來挹注高達5360億元的教育經費，從平價教保、營養午餐、校舍翻新，一路涵蓋至智慧學習與職涯探索，全方位做孩子學習的堅強後盾。目前平價教保服務已可收托約5.7萬名幼兒，國中小學生在地就學率高達 95%，「校園通 APP」下載量更是突破百萬次，此外，新北打造了全國最多的16所職業試探暨體驗教育中心，技職教育創下連續 9 年榮獲教育部最高優等獎的輝煌紀錄，更是六都中唯一獲得教育部「學習型城市」認證的直轄市，成功讓學習資源從幼兒延伸至全齡。市長侯友宜更表示：「我們希望能做提燈人，讓孩子看的到光！」這次的展區特別規劃的「五座光島」，串起友善幼教、教育關懷、智慧科技及在地就學等九大幸福光譜，展覽順著孩子的成長軌跡逐步推進，由幼兒園「感受之園」引導幼童認識世界，國小「光之起點」建立學習自信，國中「連結之森」理解生活連結，高中職「選擇之徑」陪伴探索未來職涯，最後由全齡「未來之光」展現終身學習藍圖，完美呈現在地的幸福教育體系。現場的互動體驗皆從孩子的視角出發，幼兒可在大型繪本中取下磁吸圖卡，與家長一起發現藏在圖卡下的趣味提問；學生能選擇職探帽與工具組，透過配戴拍照與技職展件認識多元職業，並蓋下代表興趣的「職涯之星」印章作為紀念，展區中的「幸福回信所」更結合生成式AI技術，讓民眾自由選擇關鍵字與畫面氣氛，即時生成專屬圖像與幸福回信，只要掃描QR Code就能輕鬆帶走紀念。「不思議的幸福」展覽即日起至10月18日免費開放民眾參觀，展覽期間同步推出線上社群打卡與現場解謎集章任務，民眾只要完成指定挑戰，即可兌換限量「幸福小燈箱」與「幸福手提袋」，更有機會抽中平板電腦、電子書閱讀器及禮券等多項精美好禮，邀請廣大市民一同共襄盛舉！