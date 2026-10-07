僑委會委員長徐佳青遭爆過去多次讓兒子冒充攝影官名義出訪，此外更讓丈夫用駐美代表處公務車，要求即刻停職並嚴查。對此徐佳青今（7）日親上火線召開記者會，哽咽宣布自行請辭委員長接受調查。行政院表示，惟尊重委員長為維護清譽之個人意願，院長卓榮泰已勉予准辭。 我是廣告 請繼續往下閱讀 行政院發言人李慧芝今（7）日表示，院長卓榮泰感謝委員長在擔任公職期間戮力奉公，致力聯繫僑社、連結僑台商、推廣華語文教育等僑務政策。 李慧芝指出，對於外界所指稱相關情形，外交部仍在查證中，惟尊重委員長為維護清譽之個人意願，院長已勉予准辭。 相關新聞 徐佳青請辭僑委會委員長 民進黨團：沒有人應該有特權快訊／徐佳青宣布請辭僑委會委員長！哽咽喊：全力配合司法調查賴清德滿意度47.9%！6成不滿立院表現 過半數不爽藍白徐佳青遭爆濫用公務車、兒冒攝影官 卓榮泰回應了 陳威叡編輯記者從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 徐佳青僑委會行政院卓榮泰李慧芝外交部