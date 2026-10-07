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僑委會委員長徐佳青遭爆過去多次讓兒子冒充攝影官名義出訪，此外更讓丈夫用駐美代表處公務車，要求即刻停職並嚴查。對此徐佳青今（7）日親上火線召開記者會，哽咽宣布自行請辭委員長接受調查。行政院表示，惟尊重委員長為維護清譽之個人意願，院長卓榮泰已勉予准辭。行政院發言人李慧芝今（7）日表示，院長卓榮泰感謝委員長在擔任公職期間戮力奉公，致力聯繫僑社、連結僑台商、推廣華語文教育等僑務政策。李慧芝指出，對於外界所指稱相關情形，外交部仍在查證中，惟尊重委員長為維護清譽之個人意願，院長已勉予准辭。