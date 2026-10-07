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馬斯克全面押注輝達 「Vera Rubin是最佳AI電腦」

SpaceX負債快速膨脹 債券價格已承受壓力

xAI也在狂掃輝達晶片 AI軍備競賽持續升溫

全球首富馬斯克（Elon Musk）持續擴大人工智慧（AI）布局，旗下SpaceX傳出計畫籌措高達400億美元（約新台幣1.2兆元）資金，用於大規模採購輝達（NVIDIA）AI晶片。這筆融資預計由私募巨頭Apollo Global Management主導，也凸顯AI競賽下，科技企業為取得先進晶片及建設資料中心投入的資金規模持續膨脹。綜合金融時報、彭博等外媒報導，知情人士透露，SpaceX計畫透過約100億美元銀行貸款，以及300億美元投資等級債券籌措資金，主要用於支付巨額輝達晶片訂單，整筆交易預計2027年完成。Apollo預計主導此次融資，並協助向更廣泛的投資人銷售債券；全球大型債券投資機構Pimco也在洽談參與融資。SpaceX、輝達及Apollo目前均未對相關報導發表評論。這項交易若順利完成，將進一步深化SpaceX與輝達的合作關係。馬斯克今年8月在SpaceX財報電話會議上已明確表態，旗下AI計畫將全面押注輝達最新技術。馬斯克當時表示，「我們已經決定完全建立在輝達之上」，並稱輝達新一代Vera Rubin架構是目前「最好的架構」及「最佳AI電腦」，高度重視雙方在多個層面的合作關係。對輝達而言，SpaceX的大規模採購也將成為重要訂單。目前包括博通（Broadcom）等競爭對手正積極搶攻客製化AI晶片市場，科技巨頭也陸續開發自有晶片，輝達正面臨日益激烈的競爭。不過，SpaceX大舉舉債也開始引起投資人疑慮。SpaceX今年6月完成規模860億美元的首次公開募股（IPO）後不久取得投資等級信用評等，並在不到兩週內發行250億美元高評級債券。但由於市場擔憂SpaceX負債增加及龐大的資本支出，相關債券隨後遭到拋售。根據MarketAxess資料，SpaceX於2056年到期的債券目前價格約為面額的85%，殖利率比美國公債高約2.27個百分點，利差已接近垃圾債券水準。SpaceX目前信用評等為BBB，屬於投資等級中第二低的級別，意味保險公司及退休基金等大型機構仍可購買其債券；若跌入非投資等級，這類機構的投資空間將受到更大限制。馬斯克過去有限的財務資訊揭露也曾讓部分投資人卻步。據報SpaceX先前向投資機構尋求數十億美元晶片融資時，僅提供一份兩頁的交易備忘錄，其中甚至以太空圖片及箭頭表示公司準備在「宇宙某處」興建資料中心。一名投資人直言，「我們要怎麼拿這個去給投資委員會審核？」馬斯克旗下xAI同樣快速擴張AI運算能力。馬斯克9月透露，位於美國田納西州孟菲斯地區的超級電腦叢集Colossus 2，目前已擁有11萬顆輝達GB200及44萬顆GB300晶片。另外22萬顆GB300預計近期投入運作，11月還將再增加22萬顆；若進度順利，12月底可能再新增22萬顆。馬斯克並預估，到2026年底Colossus 2使用的輝達晶片數量可能較目前增加一倍以上。Apollo近年則積極搶進AI基礎建設融資市場。該公司管理約8000億美元信用資產，今年6月才主導一筆350億美元、用於採購輝達競爭對手博通處理器的融資案，創下當時私人信貸交易規模紀錄。輝達8月也宣布與Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs及KKR等華爾街大型金融機構合作，規劃規模達5000億美元的AI基礎建設融資平台，希望透過第三方資本，以較低融資成本協助客戶採購輝達晶片及建設AI基礎設施。SpaceX募資消息曝光後，盤後股價由漲轉跌，一度下挫1.2%至169.79美元；輝達股價則小幅上揚。