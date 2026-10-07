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「不辭也是受辱、辭了也是受辱」 徐佳青：批評一笑置之

週一已下定決心請辭 昨親自向賴清德、卓榮泰報告

賴清德、卓榮泰曾要她「再想想」 徐佳青：家人也只是被告知

談僑委會人力不足一度哽咽 「我每次講到同仁就忍不住」

民眾黨立法院黨團近日接連指控僑委會委員長徐佳青，任職副委員長期間曾讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪，並質疑其丈夫唐博偉私用駐美代表處公務車等。徐佳青今（7）日召開記者會宣布請辭，並表示，「留與不留、做與不做，都是一種承擔的勇氣」，自己清楚留下或請辭各會面對什麼結果，因此外界的批評已不需要再回答，也不用在意，「因為我負責的對象是人民與國家，不是少數的個人或政黨。」徐佳青今宣布請辭，徐佳青表示，「我不辭也是會受辱，我辭了也是會受辱」，自己從事政治工作30年，政治攻防似乎沒有太大改變，因此面對這些批評，「我想我們都一笑置之」。至於民眾黨團指控的相關細節，徐佳青表示，將直接留給司法及行政調查，不在記者會上一一回應。她也質疑，部分報導在尚未向她查證、給予平衡機會前就已刊出，對此感到非常憂心。徐佳青強調，個案細節不會在今日場合回答，但她可以清楚告訴大家，「我不會用我的職權為自己的家人開任何的缺；也不會用公款為我的家人做任何的事情；更不會要求我的同仁要服務我個人。」她表示，自己反而常體恤同仁，不希望大家過度辛苦，「有些事情我自己來就好了」。至於相關指控的是非對錯，她認為不需要在現場做文章，「我們就讓司法與行政調查去處理吧」。對於記者追問，是否能直接宣示民眾黨團爆料「都是子虛烏有」、自己所做的事情全都合憲合法，徐佳青則表示，相關立場已經聲明過，「很多事情我不想浪費口水」，她更關心的是曾參與的工作能否做得更好，以及國家能否更有力量走向國際社會。談及請辭決定，徐佳青表示，身為行政內閣成員，基本原理及倫理一定謹守，請辭固然是她個人的決定，但結果一定要告知長官，因此昨日已在適當時間，分別親自向行政院長卓榮泰及總統賴清德報告，在兩位長官尊重與同意後，才有今日的聲明。徐佳青透露，事實上早在週一、僑胞開始報到當天，看到相關記者會時，就已經清楚這是一場什麼樣的政治攻防，當時心裡已經下定主意。她不希望花太多時間在這些事情上，也不希望同仁為了每天回答「不存在事情的問題」，不斷整理各種資料、撰寫文件，「然後交去給不想看的人看」。為了不讓大家繼續做這些「不務實而務虛的工作」，因此決定個人請辭，同時也是為了維護委員長職務清譽。徐佳青也透露，自己週一心裡已經下定主意，但一切仍要按照規則進行，尤其115年度國慶慶典活動不能出任何差錯。因此昨日向賴清德及卓榮泰報告後，在決定發表聲明的同時，也啟動相關交接及事務安排，國慶各項慶典活動仍會依原本計畫順利進行。被問到賴清德、卓榮泰是否曾挽留，以及有無與家人討論請辭決定，徐佳青笑稱，自己的「獨立自主性很強」，所有人都只是被她告知而已。但基於行政倫理，她一定先尊重賴清德與卓榮泰、告知自己的決定，「雖然他們一直請我再想想」，但她認為，讓同仁好做事、後面的工作繼續往前推，才是最合理的處理模式，「所以個人離開這個位置，可以讓工作繼續往前推進，我認為這是有價值的。」她強調，「留與不留、做與不做，都是一種承擔的勇氣」，最終仍要回到「數學」，加加減減評估什麼是最好的結果，「我都知道留會有什麼結果，辭會有什麼結果。所以這些對我的批評我已經不需要回答他了，我也不用在意了。因為我負責的對象是人民與國家，不是少數的個人或政黨。」徐佳青也談到僑委會長期面臨的人力及資源問題。她指出，自己剛進入僑委會時，全球共有38個海外據點，目前已有42個、即將邁入第43個據點，但增加據點的過程中，沒有增加任何公務人力。過去5年多，僑委會預算成長兩倍，但業務成長超過3倍，人力卻沒有增加。談到同仁時，徐佳青一度哽咽表示，「我每次講到我同仁我就忍不住了。」徐佳青表示，若搭經濟艙就可以抵達的地方，就沒有一定要搭商務艙；如果自己開車更加省時、省錢，也不需要為了「官樣文章」耍派頭，「只要我能夠完成那個任務就好了」。她進一步表示，在人手不足的情況下，自己確實「動用我的所有朋友、家人來協助」，但強調，「所有的公帑我沒有一分錢是浪費或徇私、圖利。我也沒有濫用我的職權為我的家人謀到什麼好處。」徐佳青說，相反地，家人只能默默做更多付出，還必須保持低調，「因為他知道，他的媽媽或他太太在做什麼工作，只能配合，沒有第二句話。」