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日本2、3線城市體驗消費成長領先 韓國外溢至首爾以外城市

韓國演唱會消費增幅為連假旅遊的4倍

台灣民眾赴日韓旅遊熱度持續攀升！交通部觀光署統計資料顯示，今（2026）年前8月台灣民眾赴日韓人次年成長22%，續創新高。萬事達卡分析2024至2025年台灣持卡人在日本、韓國實體消費發現，台灣民眾赴日韓旅遊呈現「消費體驗化、版圖擴散化」雙重趨勢，消費類別正從購物，延伸至餐飲、娛樂與在地活動等體驗類消費，也不再集中於傳統核心城市，擴散至福岡、沖繩、札幌等日本二線城市及韓國濟州、釜山、仁川等城市，體驗類消費金額分別較2024年成長39%與44%，高於購物類消費的16%、35%，日韓大型演唱會周邊商圈消費增幅更不輸連假旅遊，韓國增幅為連假旅遊4倍。2025年台灣民眾赴日消費動能呈現「核心城市穩定成長、2、3線城市加速成長」的態勢。東京、大阪與沖繩仍是台灣人消費總金額前3大城市。其中，東京、大阪合計雖占整體41%，但消費成長動能已明顯轉移至福岡、沖繩與札幌等城市，3者年成長率分別達66%、48%與36%，遠高於東京的6%，顯示台灣旅客對日本的探索已不再侷限於傳統一線城市。以札幌消費金額來說，排名由2024年第7名躍升至第5名，鄰近福岡的熊本亦成長34%，除既有觀光需求外，也可能反映商務差旅需求同步成長。萬事達卡進一步觀察消費類型發現，這些城市的體驗類與購物類消費同步成長，其中體驗類成長更為快速，其中福岡體驗類消費成長90%，購物類則為68%；兵庫縣（含神戶、姬路）更以體驗類成長66%、購物類成長21%的表現，躋身台灣旅客消費金額前10大城市，顯示體驗消費已成為帶動日本二、三線城市消費成長的關鍵動能。台灣民眾赴韓消費方面，雖然首爾仍是消費金額最高的城市，但占比已從2024年的64%微降至61%，顯示消費動能正加速向其他城市擴散，且依成長樣態可分為3種目的地類型，首爾的體驗類（30%）與購物類（27%）消費同步成長，屬於消費結構穩定的「均衡成長」目的地；濟州（102%）、釜山（73%）的體驗類消費增幅明顯高於購物類（63%、22%），屬於「體驗驅動」目的地；仁川（132%）、京畿道（120%）則以購物類消費成長更為突出，高於體驗類的39%、72%，屬於「購物驅動」目的地。顯示台灣旅客赴韓消費已從單一城市的成長，轉為依不同城市特性分眾發展。除了台灣的連假檔期，日韓舉辦的大型演唱會、音樂節也成為台灣民眾赴日韓消費的重要原因。萬事達卡研究顯示，2024年至2025年，日本消費金額增幅最高的10個大型演唱會期間，台灣民眾平均每日消費金額較全年消費日均增長26%，與台灣主要連假赴日的成長幅度（22%）相當；而韓國消費金額增幅最高的10個大型演唱會期間，平均每日消費金額較全年消費日均增長27%，約為台灣主要連假赴韓的成長幅度（7%）的4倍，反映大型演唱會對台灣民眾赴日韓消費的驅動力。萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，根據萬事達卡研究顯示，2025年台灣民眾在日本與韓國的體驗類消費金額分別較2024年成長39%與44%，增幅皆高於購物類消費的16%、35%。此外，萬事達卡也發現，福岡、沖繩、仁川、濟州等核心城市以外的目的地消費金額也明顯成長，顯示台灣旅客探索日韓的範圍持續擴大。不僅如此，過去一般認為台灣民眾赴日韓旅遊主要集中在連假檔期，但萬事達卡研究顯示，日韓大型演唱會期間周邊商圈的消費增幅，已可比擬台灣主要連假檔期赴日韓旅遊所帶動的消費熱潮，反映台灣旅客不只熱衷於購物，也願意為了渴望的體驗安排旅程，不再受限於假期安排。