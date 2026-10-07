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藍營近日針對毒品議題對民進黨台北市長參選人沈伯洋窮追猛打，台北市長蔣萬安今（7）上午前往北市聯合醫院昆明防治中心視察毒品防治跟美沙冬門診。對此，沈伯洋上午受訪時表示，第一線醫療人員被貼上負面標籤、被抹黑，他們真的很辛苦，肯定蔣願意過去，能安撫第一線人員的情緒。對於蔣萬安視察美沙冬門診一事，沈伯洋上午赴吳興市場掃街時表示，第一線醫療人員對於負面標籤有點炸鍋，所以這幾天他們不斷站出來、真的很辛苦，這10幾年、20年來公衛的努力被抹黑成這樣，肯定蔣市長要過去，或許能稍微安撫一下第一線的情緒。沈伯洋說，第一線人員在這幾天真的是非常痛苦，這10、20年來，大家對毒品減害跟戒治的努力，只因一場選舉被抹黑，甚至可能還有制度的調整。針對毒品攻防議題，沈伯洋說，他仍正面看待此事，雖然有很多不實消息，但他覺得這是大型的現場，反而能把更多公衛相關政策介紹給大家，「雖然他們現在是用比較負面的選戰方式，但對我來講，讓大家知道公衛的立場是什麼、怎麼協助第一線的人員、怎麼防止毒品進入校園，這些都是蠻重要的，我覺得多討論也沒有關係」。媒體詢問，昨天在劍潭舉辦肥皂箱的活動人潮非常多，是否超乎預期？是否認為可能是因為藍營一直在攻擊毒品政策，反而適得其反？沈伯洋說，這陣子他們開始用比較負面、斷章取義的選舉方式，可能會激起大家的一些想法，因為這幾個月，大家都期待討論政見，而昨天到劍潭時，確實有嚇到，過往發100、200號提問單就差不多了，昨天是在人潮還沒有滿之前，300張提問單瞬間發完。沈伯洋提到，他們回答非常多的問題，他覺得很開心，因為市民朋友們能夠站出來，大家問的，也跟負面選戰沒什麼關係，都是問士林北投的交通問題，還有機車立中柱、表演中心等問題，讓他感受非常真實，也覺得「我們現在站出來，就是要解決市民的大小事」。