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請辭後首談心情 「睡覺的輕鬆感回來了」

「留與不留都是承擔」 徐佳青：負責的是人民與國家

僑委會委員長徐佳青今（7）日宣布請辭，結束記者會前談到卸下職務後的心情，她坦言，「昨天晚上我也覺得睡覺的輕鬆感回來了」。談到過去忙碌的工作狀態，以及同仁希望她這次真的能好好休息時，徐佳青一度停頓近10秒，最後也喊話，「請大家真的給我休息一下」。徐佳青今日召開記者會宣布請辭僑委會委員長，並表示將自請相關行政及司法調查，全力配合。記者會結束前，她也罕見談到做出請辭決定後的心情。「真的很期待，今天過後我們可以回到正向的發展。」徐佳青表示，做出決定後，自己的心情似乎也卸下一些重擔，「昨天晚上我也覺得睡覺的輕鬆感回來了」。徐佳青隨後提到，昨天離開辦公室時已接近晚間8時，同仁對她說，她過去每次出國回來，經常直接從機場前往辦公室，即使大家叫她去休息，她總是回答「好啦、好啦」，但最後還是坐下來繼續工作，然後延續到下一次。談及此處，徐佳青一度停頓近10秒，接著轉述同仁對她說，「希望這次你真的可以有自己的休息時間了。」徐佳青最後也向現場媒體表示，「請大家真的給我休息一下。」徐佳青稍早在記者會上表示，自己週一心中就已經下定請辭的主意，並於昨日分別向總統賴清德及行政院長卓榮泰報告。雖然兩人都請她「再想想」，但她認為，個人離開這個位置，如果能讓同仁好做事、讓後面的工作繼續往前推進，就是有價值的決定。面對民眾黨團連日來的相關指控，徐佳青表示，「留與不留、做與不做，都是一種承擔的勇氣」，自己清楚留下會有什麼結果、請辭又會有什麼結果，因此相關批評已經不需要再回答，也不用在意。「因為我負責的對象是人民與國家，不是少數的個人或政黨。」徐佳青表示，相關爭議細節將交由行政及司法調查釐清，她也強調，自己不會利用職權替家人安排職缺、不會使用公款為家人做事，也不會要求同仁服務個人。