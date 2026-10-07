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🟡台北市政府國慶日升旗典禮

▲台北市政府國慶升旗典禮活動流程。（圖／北市府提供）

▲10月10日台北市政府國慶日升旗典禮活動場配圖。（圖／北市府提供）

🟡台北二號店「animate信義店」10月10日開幕

▲台北二號店「animate信義店」10月10日開幕。（圖／業者提供）

🟡「PokéXciting!」寶可夢白天大遊行、夜間舞台秀

▲「PokéXciting! in 台北」活動時程表、地圖。（圖／業者提供）

🟡「2026 史上最強球鞋與潮流展」松菸登場

▲2026史上最強球鞋與潮流展會，今年推出鞋頭戰鬥陀螺。（圖／業者提供）

🟡BIGBANG大巨蛋國慶連假開唱3天

▲BIGBANG台北場自10月9日、10日、11日連三天在台北大巨蛋開唱。（圖／BIGBANG臉書）

🟡台北101國慶煙火＋無人機展演14分鐘

▲2026台北101國慶展演內容。（圖／台北101提供）

▲2026台北101國慶展演觀賞點。（圖／台北101提供）

🟡信義區「大縱酒之夜」邊逛邊吃邊喝

10月10日國慶日台北信義區要塞爆了！今年國慶活動超密集，從國慶升旗、寶可夢大遊行、animate信義店開幕，到史上最強球鞋與潮流展，晚間還有BIGBANG大巨蛋演唱會、信義區大縱酒之夜，壓軸則是萬眾期待的台北101國慶煙火，結合無人機共秀，預期將吸引大批人潮湧進信義區，國慶連假前往信義區務必留意交通管制，《NOWNEWS今日新聞》整理2026國慶日信義區活動懶人包，帶你一次掌握當天必去活動。國慶日一早就有活動！台北市政府將舉辦國慶升旗暨慶祝活動，現場除了升旗典禮，還有舞台表演、國慶早安市集、大型遊具、手作活動等，適合親子一早到市府廣場感受國慶氣氛。07:00 開放民眾入場07:30–08:00 主舞台表演08:00–08:30 升旗典禮08:30–12:00 國慶活動全面開玩▪︎舞台演出：兒童劇團、氣球互動、魔術泡泡秀▪︎國慶早安市集▪︎國慶活力大型遊具體驗▪︎限量免費環境教育生態手作（現場報名）▪︎市府路臺北色彩共創活動▪︎國慶限定打卡景點▪︎生生喝鮮乳限量免費領取活動時間｜10月10日7:30至12:00升旗時間｜8:00至8:30活動地點｜台北市政府前市民廣場、台北市政府地址｜台北市信義區市府路1號動漫迷國慶日也有新去處！日本動漫、漫畫與遊戲專門店animate信義店10月10日正式開幕，進駐新光三越台北信義新天地A11館3樓，主打動漫周邊、漫畫及角色商品，喜歡日本動漫的粉絲可以趁國慶連假朝聖。開幕日期｜10月10日營業時間｜11:00至22:00活動地點｜新光三越台北信義新天地A11館3樓地址｜台北市信義區松壽路11號3樓寶可夢30週年活動「PokéXciting! in 台北」國慶日登場，台北城市限定的「粉紅色爆炸頭」皮卡丘首度現身。最受矚目就是寶可夢大遊行，粉絲可以到香堤大道一帶與寶可夢角色同樂，周邊也設有Pokégenic打卡點、互動活動及限定內容，活動免費參加。「PokéXciting! in 台北」活動節目表11:30–12:00 PokéXciting!遊行13:00–13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM13:20–13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢KidsTV16:00–16:30 PokéXciting! 遊行17:30–17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK19:15–19:45 PokéXciting!夜間特別舞台秀活動時間｜10月10日、11日寶可夢大遊行時間｜11:30–12:00、16:00–16:30活動地點｜香堤大道廣場及周邊地址｜台北市信義區松高路、松壽路一帶活動期間信義廣場、信義安康公園、松壽廣場等地也設有互動內容，官方提醒因應大量人潮，部分舞台活動採事前抽籤制。喜歡球鞋、潮牌、收藏玩物的民眾，國慶連假還可以到松菸逛「2026史上最強球鞋與潮流展會」。現場集結超過94個攤位、破萬件球鞋與潮流玩物，還有球衣、潮牌服飾、玩具及舞台活動等。活動時間｜10月10日、11日10:30至18:10最後入場｜17:30活動地點｜松山文創園區1號倉庫地址｜台北市信義區光復南路133號門票｜一日票280元、二日票360元國小以下學生、70歲以上長者及身心障礙者符合資格可免門票。韓國天團BIGBANG國慶連假連唱3天，10月10日也是演唱會場次之一，歌迷將湧入台北大巨蛋朝聖，信義區晚間人潮預料更加集中。演唱會時間｜10月10日18:00至21:00活動地點｜台北大巨蛋地址｜台北市信義區忠孝東路四段515號BIGBANG「2026-2027 WORLD TOUR ＜XX：COSMOS＞ IN TAIPEI」於10月9日至11日舉行，每日18時至21時。國慶夜壓軸活動就是台北101國慶煙火，今年以「ONWARD TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，將結合600台無人機與101煙火展演14分鐘，晚間10點準時點亮台北夜空，國父紀念館及市政府前廣場都是官方推薦觀賞區。展演時間｜10月10日22:00展演地點｜台北101、台北世貿一館及台北君悅酒店上空推薦觀賞區｜台北市政府前市民廣場、國父紀念館台北市政府提醒，21:00起信義區周邊將陸續進行交通及人行管制，部分捷運出入口也會暫停開放，建議提早搭乘大眾運輸前往。國慶日晚間還有「大縱酒之夜」，活動在信義區興雅路一帶登場，民眾可以邊逛街、邊吃美食喝酒，感受國慶連假的夜生活氣氛，也成為信義區晚間聚集人潮的活動之一。活動時間｜10月10日晚間活動地點｜信義區興雅路一帶地址｜台北市信義區興雅路周邊由於當天同時有BIGBANG演唱會、101國慶煙火、寶可夢活動等大型活動，信義區從早到晚都有人潮聚集，想參加活動的民眾建議提前規劃交通。