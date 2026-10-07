我是廣告 請繼續往下閱讀

海巡署艦隊分署今（7）日表示，為驗證海巡艦艇航行性能、強化跨艦協同及海上勤務能力，並深化國際海事交流，由艦隊分署4,000噸級「嘉義艦」及1,000噸級「澎湖艦」共同執行115年度「遠航訓練暨海巡外交專案」；雙艦於上週啟航前往友邦帛琉，展開遠航訓練與國際交流任務，並在昨（6）日順利泊靠馬拉卡港。艦隊分署指出，114年首度派遣海巡「花蓮艦」及「台北艦」完成第一次的遠航訓練暨實習敦睦任務，累積雙艦編隊、遠洋勤務及國際合作經驗。今（115）年再由「嘉義艦」與7月21日甫交船的「澎湖艦」組成敦睦支隊接棒出航，延續海巡遠航訓練成果，也讓台帛海巡交流持續深化。艦隊分署說明，海巡「嘉義艦」及「澎湖艦」將透過長距離航行及各項專業訓練，驗證艦艇性能與跨艦協同能力，強化海上應變及遠洋勤務經驗，同時安排中央警察大學水上警察學系四年級學生及老師隨艦實習，厚植海巡專業人才。停泊馬拉卡港期間，預計將由海巡署許靜芝副署長率團偕同我國駐帛琉官員拜會帛琉總統，並與當地政要進行匹克球、游泳友誼賽等，亦將於「嘉義艦」上辦理國慶酒會、聯合升旗典禮等活動；隨後雙艦將與帛琉執法單位，依據2019年簽署的台帛「海巡合作協定」展開聯合巡航，鞏固台帛情誼及友好合作關係。艦隊分署強調，本次遠航兼具「新艦驗證、跨艦訓練、人才培育及海巡外交」等多重戰略意義，不僅是精進海巡遠洋勤務能量的重要實踐，也持續將台灣海巡專業帶向國際。未來，將透過遠航訓練與國際海事合作，強化海巡整體勤務能量、拓展海事夥伴關係，展現我國守護海洋及參與國際事務的專業與行動力。