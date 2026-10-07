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台北市9月起實施免費營養午餐政策，但卻陸續爆出多起腹瀉事件，引發質疑和政策有關。如今再傳出，北市延平中學有家長反映，21名學生發生上吐下瀉的症狀，懷疑可能跟午餐有關。台北市長蔣萬安今（7）日證實此事，稱教育局接獲通知就即刻到學校關懷，還不能斷定是食物或是諾羅病毒造成的影響，會慎重將檢體送驗。針對延平中學傳出21人上吐下瀉，蔣萬安說教育局一接到通報就即刻到學校關懷學生狀況，同樣地衛生局也會將留樣送驗，目前還不能斷定是食物或是諾羅病毒所造成的影響，這個部分會慎重，將檢體送驗後斷定。根據政治工作者周軒臉書截圖顯示，有民眾日前說延平高中國中部一年級班，剛剛開始通報有11人拉或吐，不知道是食物中毒還是諾羅，今日又說不知道校方會不會蓋牌，已經有21個學生上吐下瀉，也有人住院。截圖內容指出，校方稱，已經通報衛生局，家長會已成立食安組，學校護理站聯繫名單中，晚上半夜有幾個掛急診，目前一個住院。