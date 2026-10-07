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▲劉亦菲雖許久未拍戲，仍出席許多時尚活動。（圖／翻攝自微博@劉亦菲）

39歲女星劉亦菲扛劇能力不俗，接連《夢華錄》、《去有風的地方》、《玫瑰的故事》都是爆款劇，只不過她已經3年沒有進組拍攝新戲，外傳她連續掉了4個代言，登上熱搜，業界人士分析，恐怕是因為她長時間沒拍戲，商業價值正在削弱，還有說法是她的團隊堅持5000萬元人民幣（約台幣2.3億元）的片酬，讓製作方卻步。劉亦菲自拍完《玫瑰的故事》後將近3年沒有拍攝新戲，雖她一直有在出席時尚活動，但在講求高曝光的影視產業中，900天沒進組的空窗期馬上就受到關注和討論，外傳她沒有接戲的原因，是因為團隊堅持5000萬人民幣的高規格片酬，不接受降價，然而中國正值影視寒冬，許多人都沒戲拍，不少劇組也因為請不起她而放棄合作。回顧劉亦菲的作品，她當年以《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》建立了神仙姐姐的形象，空靈的氣質更讓她一舉闖進好萊塢，主演迪士尼真人電影《花木蘭》，說是頂流一點也不為過，但大環境在改變，持續堅持站在高位，寧缺勿濫的作法，也讓她損失不少曝光。且因爲曝光不夠，代言也隨之遞減，商業價值逐漸下滑，但依舊不少粉絲力挺她，認為她這樣的態度，反而能維護好作品品質，能走得更長遠，而她下一部戲的動向，外傳是古裝復仇題材《咸雪》，但並未獲得官方證實。