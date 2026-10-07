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本季他以363個打數敲出100支安打，打擊率2成75、長打率3成77、上壘率3成31，另有3支全壘打、8次盜壘，OPS+116締造4年來新高，三振率改寫新低，是台鋼前段棒次與中外野手不二人選；守備方面共259次守備機會，完成255次刺殺、4次助殺，守備率維持百分之百

走過低潮、轉隊與整季報銷考驗，陳文杰2026年重新站上球場，以穩定的攻守表現證明自己的價值。本季他出賽363個打數敲出100支安打，打擊率2成75，另有3支全壘打、8次盜壘，守備率更是完美的百分之百，挺過漫長復健之路後，以攻守俱佳的表現回歸棒球舞台，獲頒2026年中華職棒「東山再起獎」。花蓮出身的陳文杰，高中畢業後決定挑戰中職選秀，2016年在選秀會第七輪獲得中信兄弟青睞。擁有出色腳程與打擊能力的他，很快在二軍嶄露頭角，2017年至2019年連續三季蟬聯二軍打擊王、安打王，並兩度拿下盜壘王，2019年更一舉抱回打點王，逐漸成為球隊寄予厚望的外野新星。2022年，陳文杰站穩一軍主力位置，單季繳出3成打擊率、百安及雙位數盜壘，生涯正逐步攀向高峰。然而，隔年卻陷入打擊低潮，整季打擊率不到兩成，季後更未被列入擴編選秀18人保護名單，最終被台鋼雄鷹選中，職業生涯迎來重大轉折。轉戰台鋼後，陳文杰逐漸找回擊球節奏，2024年繳出107支安打、4支全壘打、42分打點及11次盜壘，出賽數與打席數也創下生涯新高，並以穩定的守備拿下外野手金手套獎，重新證明自己的價值。然而，2025年季前熱身賽期間卻意外受傷，右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折，最終賽季提前報銷，整季成績留下空白，再次面對職業生涯的重大考驗。經過漫長復健，陳文杰在2026年重新踏上球場，攻守兩端都展現強勢回歸身手。，以穩定表現再次證明自己在球場上的獨特價值，旺盛拚戰企圖心更備受教練團讚賞。各國的東山再起獎得主除了職棒生涯晚期重新站回巔峰的老將外，在美國、日本職棒都有年輕球星因傷勢中斷球季，隔年復出並重新展現頂尖身手，而拿下「東山再起」。例如美國職棒大聯盟的Buster Posey獲選2012年東山再起獎、2025年亞特蘭大勇士隊的Ronald Acuña Jr.則是在前一年因膝傷提前結束球季後復出，重新展現明星級身手，同樣獲得東山再起獎。日職也有現任中信兄弟總教練平野惠一，也曾在2008年獲得日本職棒「東山再起獎」。如今，陳文杰用一路走來的勵志故事寫下中華職棒新頁，成為聯盟史上最年輕的「東山再起獎」得主。這座獎項不只是對他本季重返球場、展現攻守實力的肯定，更象徵他面對低潮、傷勢與生涯轉折時，始終不放棄、持續向前的韌性，也為這段不斷突破困境、重新找回自我的職棒旅程，寫下最具意義的一章。