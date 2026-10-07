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僑委會委員長徐佳青近日遭指控，多次利用公務出國機會帶著兒子隨行，甚至掛名「攝影官」，而丈夫唐博偉也被質疑曾私用外交部公務車。徐佳青今（7）日召開記者會宣布自請行政及司法調查，並自即日起請辭僑委會委員長，過程中更數度哽咽。對此，經常評論時事的網紅陳沂狠酸，是不是看人民的智商沒有，直批：「所以說你們雙標啊！」徐佳青日前稱「我家人自費想飛到哪裡看我，應該是民主社會允許的基本人權吧！」；不過，陳沂揪出其中矛盾之處，既然是「自費」，為什麼還要掛一個「攝影官」的身分呢？出訪是公務行程，無關的閒雜人等可以隨便加入、知道國家機密嗎？陳沂進一步指出，最好笑的是，外交部竟然出來說，徐佳青是要照顧孩子，這讓她傻眼直呼：「拜託，徐佳青的小孩已經14歲了，還在那邊她只是個母親啊情勒人民，是不是看人民的智商沒有！」陳沂強調，既然說是自費，那單據就拿出來，不會跟行政院長卓榮泰一樣要弄個牛皮紙袋呼嚨大家吧？「然後，反特權、反貪腐的青鳥這時候又靜悄悄，所以說你們雙標啊！」陳沂痛批，講不過就說對方是藍白、是中共同路人、不愛台灣，然後結案。她表明，自己就是愛台灣才重視納稅錢被這樣亂花，才反對特權階層理所當然的硬拗。